Gales ganó y acrecienta sus chances

Derrotó a Inglaterra y es el único líder del certamen. Francia, que reprogramará su partido con Escocia por los casos de Covid-19, también está invicto y con posibilidades de ubicarse en la vanguardia.

No hubo sorpresas en la tercera jornada del Six Nations 2021, que este sábado desarrolló los únicos dos partidos de la fecha. Esto, producto que el encuentro que el domingo debían disputar en París, Francia con Escocia será reprogramado, como consecuencia de los once casos positivos de Covid-19 detectados en el plantel de Les Bleus.

En el primero de los encuentros, desarrollado en el Stadio Olímpico de Roma, Irlanda superó a Italia por un cómodo y previsible 48 a 10; resultado que no hizo más que reflejar las amplias diferencias existentes en materia de potencialidades entre ambos protagonistas.

Para alcanzar su primer éxito en el certamen, el Irish Team tuvo el orden, la paciencia y la efectividad necesarias como para establecer diferencias nítidas desde la etapa inicial, que e cerró con un claro 27 a 10, que permitió presagiar lo que podía suceder en el complemento.

Para acceder a esas cifras, los irlandeses sumaron merced a los ensayos de Garry Ringrose, Hugo Keenan y Will Connors; junto a tres goals y dos penales del capitán, Jonathan Sexton, que volvió en plenitud tras ausentarse la fecha pasada, como consecuencia de la aplicación del protocolo por haberse golpeado la cabeza. Por su parte, La Nazionale logró apoyar un try por intermedio de Johan Meyer; junto a un goal y un penal de su número 10, Paolo Garbisi.

El segundo tiempo comenzó con características similares en cuanto a predominio, lo que volvió a expresarse a través de una sucesión de conquistas conseguidas por CJ Stander, Will Connors y Keith Earls. Todos fueron convertidos por Sexton, que alcanzó un ciento por ciento de efectividad en los envíos a los postes.

En cuanto al contenido, prolongó la supremacía irlandesa y desnudó -una vez más- que Italia está cada vez más lejos de todos y cada uno de sus rivales en el "Torneo de los Torneos". El que sin dudas, le queda demasiado grande para sus escasos atributos rugbísticos.

En Cardiff

En cuanto al partido más importante de la jornada, disputado en el Principality Stadium de Cardiff, culminó con la victoria de Gales ante Inglaterra, por 40 a 24, tras un desarrollo intenso y emotivo, que dejó un buen margen para el elogio, como así también para la crítica.

La percepción general del contenido permite inferir que los Red Dragons fueron merecidos ganadores, ya que por sus manos (fundamentalmente) y pies, pasaron los momentos más destacados del encuentro. Como por ejemplo la casi totalidad de la etapa inicial, lapso que evidenció que fueron los galeses los que consiguieron volumen de juego, a partir de la continuidad y certeza de sus movimientos.

Por ende no extrañó que faltando una decena de minutos, el marcador reflejara una diferencia cómoda a su favor. Sin embargo, en lo que faltaba para concluir el primer tiempo, el Rose Team pareció recuperar la memoria y comenzó a gestar acciones mucho más propias de sus reconocidas cualidades.

De ese modo, se fueron al descanso con apenas 3 puntos de diferencia en favor de los locales: 17 a 14. Los tantos locales habían llegado merced a tries de Josh Adams y Liam Williams; más dos goals y un penal del apertura Dan Biggar. Para los visitantes, hubo un único ensayo de Anthony Watson y tres penales del capitán, Owen Farrell.

El complemento arrancó con presagios de mayor dinámica y emociones. El Rose Team desperdició la ocasión de empatar al marrar un penal; mientras que minutos más tarde volvió a pecar de increíblemente descuidado, lo que fue muy bien aprovechado por el número 9 galés, Kieran Hardy, quien jugó rápido una infracción y corrió con destreza y oportunismo al ingoal inglés.

Sumando el goal del ingresado Callum Sheedy, quien lució muy efectivo, la diferencia se amplió a 24 a 14, Inglaterra volvió a las intermitencias y cometió demasiadas infracciones; pese a lo cual logró descontar con otro penal de Farrell, quedando "a tiro de try" en el marcador.

Tal como había ocurrido en el cierre de la etapa inicial, Los Creadores volvieron a reencontrarse con el juego que sin dudas son capaces de generar y se transformaron en protagonistas, exigiendo al máximo a la defensa galesa. Así llegó el ensayo de Ben Youngs, rubricando la que sin dudas fue la mejor acción colectiva de su equipo; lo que sumado a la conversión, estableció la igualdad en 24 puntos.

Cuando era dable avizorar un final emocionante y enigmático en cuanto a quién sería el ganador, irrumpió otra vez la indisciplina inglesa, "regalando" una serie de penales que fueron perfectamente aprovechados por el certero Sheedy. El 33 a 24 a favor no hizo más que envalentonar a los Red Dragons, que fortalecidos en su granítica defensa, hasta se dieron el gusto de apoyar el try (Cory Hill) que les otorgaría el preciado bonus, además de llegar a 40 puntos con la conversión del citado pateador.

En síntesis, fue un triunfo de alta cotización para los conducidos por el neozelandés Wayne Pivac, que más allá del invicto y la vanguardia, están demostrando que son capaces de practicar un juego muy similar al que tanto distinguió y enalteció la historia del rugby galés.

Aguardando lo que ocurra con Francia, que -por lo expresado hasta el momento- es el otro gran candidato a pugnar por el título, resulta sumamente halagador imaginar una definición del certamen que los tendrá frente a frente en la última fecha (el sábado 20 de marzo), en el imponente Stade de France de París.

Además...

Transcurridas parcialmente las tres fechas iniciales, ya que será reprogramado el partido que este domingo debían disputar Francia con Escocia, las posiciones del Six Nations 2021 son encabezadas por Gales, con 14 puntos; Francia suma 9; Irlanda 7; Inglaterra 6; Escocia 5; mientras que Italia cierra sin unidades. La cuarta fecha, estará así constituida: el sábado 13 de marzo se medirán Italia con Gales, en Roma e Inglaterra con Francia, en Londres. En tanto, el domingo 14 jugarán Escocia con Irlanda, en Edimburgo.