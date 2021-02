https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 27.02.2021 - Última actualización - 17:40

17:37

El Jefe de Gabinete se había aislado por ser contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sí dio positivo por Covid.

Igualmente no concurrirá a la Asamblea Confirman que Cafiero no tiene coronavirus El Jefe de Gabinete se había aislado por ser contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sí dio positivo por Covid. El Jefe de Gabinete se había aislado por ser contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sí dio positivo por Covid.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó hoy que el resultado de su test sobre Covid-19 dio negativo, luego de haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero que para cumplir con el protocolo no asistirá al Congreso el 1 de marzo.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien.

Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", indicó el funcionario nacional a través de su cuenta de Twitter.

El ministro coordinador se realizó el test luego de que Vizzotti confirmara el pasado viernes que dio positivo en Covid-19, al realizarse la prueba que por disposición oficial deben hacer todos los ministros antes de asistir a la apertura de sesiones del Congreso el próximo lunes.

"Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", informó la funcionaria nacional el pasado viernes.

De esta manera, el jefe de Gabinete y la ministra de Salud seguirán el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa de manera remota, al igual que otros funcionarios, gobernadores y buena parte de los legisladores.

Con información de NA