Línea directa

Sábado 27.02.2021

20:08

Vacunación

AMALIA ISSA

"Quiero agradecer el espacio que nos dan para expresar nuestra opinión. Quiero preguntarles a las autoridades cuándo nos van a vacunar a los mayores de 70 años. Los políticos le piden a la población que se siga cuidando y que no se relaje. Yo creo que los que se relajaron son ellos, que ya se pusieron la vacuna. Claro, con la excusa de que tenían que demostrar que las vacunas eran buenas, todos se hicieron los graciosos y se la pusieron, mientras los mayores seguimos esperando. Para los adultos mayores de 70 años cada día que estamos encerrados es terrible. Tampoco entiendo porqué primero vacunaron a los geriátricos. Todos los mayores tenemos el mismo derecho, pero nosotros seguimos esperando. He visto vecinos morir y acá estoy, ansiosa esperando a que me vacunen".

Inseguridad

ALFREDO SALOMÓN

"Insisto preguntando: ¿se combate con el máximo afán y rigor la inseguridad que está sufriendo este bendito país? ¿Sí o no? A la luz de lo que se puede apreciar, no solo que no se combate, sino que no se nota que exista un genuino interés en resolver este asunto. Ese interés que debería tener el gobierno. Y sobran asesores políticos. Un país sin seguridad genera no solo indignación sino deseo de abandono del mismo. Esta tierra que en otros tiempos fuera el país soñado por tantos inmigrantes, que aportaron con su trabajo al engrandecimiento, ya dejó de ser aquello. Ahora nada que ver. El gobierno debe intervenir con total empeño para combatir a la inseguridad que asedia al pueblo. ¿¡Es tan difícil asumir la responsabilidad!? Muchas gracias por el espacio concedido".

Las cosas en su lugar

SERGIO ALVAREZ

"Quiero realizar una denuncia. El sábado pasado a las 8:15 de la mañana fui al cajero que está en la Universidad Tecnológica, sobre calle Lavaise. Hace más de un año que este cajero tiene las puertas rotas y permanecen permanentemente abiertas. Estacioné y cuando estaba por ingresar me crucé con tres personas que iban caminando, a las carcajadas, cada una de ellas con una caja de vino en la mano. Cuando entré no pude permanecer más de tres segundo en el interior porque allí habían orinado y defecado. Salí a tomar aire puro y estaban subiendo las escaleras de la universidad. Entonces presto atención y veo el mástil tapizado de papas fritas viejas, botellas de vodka rotas y muchas otras botellas y cajas alrededor. Todo manchado de grasa. Luego, descienden de las inmediaciones del edificio de la Universidad cuatro sujetos, tres hombres y una mujer, cargando un colchón. Evidentemente habían pernoctado allí. Me puse a conversar con una persona que pasaba y me dijo que todos los días se presenciaba el mismo espectáculo. Ahora bien, yo me pregunto, ¿las autoridades no pueden hacer una denuncia al respecto? ¿La policía santafesina que permanentemente patrulla la costanera no puede detenerse en la Tecnológica y llevar a estos sujetos a las instalaciones que tiene la municipalidad preparada para las personas en situación de calle? Estamos hablando de una Casa de Altos Estudios donde se preparan los profesionales que serán el futuro de la argentina. Debemos poner las cosas en su lugar".