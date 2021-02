https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vinculación con el mundo laboral UCSF: Alumnos de Diseño Industrial se vinculan con el sector productivo Durante el atípico año 2020 alumnos de las Sede Santa Fe y Rosario realizaron pasantías en distintos sectores de la industria. La actividad les permite complementar la teoría, adquirida en la Universidad, con la práctica en las instituciones.

La pandemia por el coronavirus no fue un obstáculo para que los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Católica de Santa Fe pudieran acceder a sus prácticas de pasantías. "La experiencia del 2020 fue muy positiva pues, pese a las restricciones y la situación actual, continuaron las convocatorias y renovaciones de contratos de pasantías", señala el Lic. Gonzalo Savogin, director de la Carrera, dependiente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en las sedes Santa Fe y Rosario.

Sin dudas, la continuidad de estos espacios son muy valorados como parte del proceso de formación académico-práctica. Mauricio Santinelli, Diseñador Industrial y docente en la Sede Rosario, expresa en ese sentido: "Las prácticas profesionales asistidas (PPA) y las Pasantías de la UCSF son fundamentales para el alumno de la Licenciatura en Diseño Industrial, ya que incorporan conocimientos prácticos con distintos materiales, tecnología, procesos productivos y de mercado, que complementa su formación en un escenario real, además de generar la posibilidad de seguir trabajando en la empresa como diseñador".

Empresas con una apuesta por el diseño

"Además de la experiencia para el propio estudiante, el sistema de pasantías significa una ayuda para la valorización de la disciplina en ámbito empresarial, en tanto que su presencia permite que los productos sean más competitivos en el mercado, añadiendo valor desde el diseño", explica Santinelli. En este escenario, paulatinamente, cada vez más empresas perciben los beneficios de incorporar el diseño en sus procesos.

Durante el 2020, alumnos de la Sede Santa Fe desarrollaron sus pasantías en empresas como BAHCO, que se aboca al diseño y desarrollo de herramientas de mano, y en Packing Box encargada del diseño y desarrollo de envases. En tanto, en Rosario, hicieron lo propio en empresas como Vértigo, que se especializa en diseño y desarrollo de todo tipo de cascos; o en Pierandrei Motors, dedicada al rubro de vehículos especiales, motorhome y casas rodantes. Otros estudiantes han pasado por Crucijuegos, introduciéndose en el mundo del diseño y desarrollo de juegos infantiles para plazas. Cabe destacar que en esta última ya hay dos graduados de la Casa que han sido contratados.

Por su parte, en DIELFE, empresa dedicada al diseño y desarrollo de muebles de madera y metal, con sucursal en Rosario, realizan sus pasantías cuatro estudiantes que a su vez están a cargo de un egresado de la Universidad.

Los primeros pasos en el mundo laboral

Federico Rodríguez comenzó su experiencia en BAHCO como un pasante en abril de 2017: "Empecé a trabajar, me contaron cómo era la fábrica, cómo se manejaba, y poco a poco me fueron dando más tareas". Luego de permanecer allí un año y medio, le ofrecieron quedarse en la planta, y hoy se desempeña en el área de desarrollo de productos. El área "se encarga de nuevos productos que se puedan lanzar al mercado y de hacer el rediseño de productos actuales para mejorar la productividad o para modificar alguna falla o incomodidad que no termina de convencer al usuario", describe Federico. Al mismo tiempo, desde ese puesto de trabajo se ocupan "de todo lo que es el packaging y todo lo que es el after sale".

Alejandro González, otro de los alumnos pasantes, narra que su oportunidad surgió a través del docente de Taller de Diseño III, Mauricio Santinelli, y por la necesidad de realizar las PPA. Fue así como cubrió un puesto de pasante que era requerido en el área de muebles, en Tableros del Sur: "Se necesitaba gente para terminar el diseño de líneas y cuestiones productivas. Arranqué en mayo del año pasado, en plena pandemia", aclara.

El caso de Martin Gentili es similar. Tras enterarse de una vacante, envió su currículum y portfolio a DIELFE y quedó seleccionado luego de realizar una entrevista personal. El primer mes se dedicó a completar información faltante sobre productos que ya vendía la fábrica haciendo "con los programas de renderizado hacía fotos, planos o instructivos de embalaje: cómo se guarda, cómo llega al cliente en la caja".

Acompañar en el proceso

Gracias a los profesionales y docentes supervisores, los alumnos pueden hacer el pasaje de la teoría a la práctica, e incorporar cuestiones más relativas a la industria, que son totalmente nuevas para un estudiante sin experiencia laboral previa en el rubro. Alejandro confiesa: "Me tuve que poner en sintonía con las máquinas que utilizaban, las líneas, los diseños de ellos, perfiles, marcas. Hasta que pude cerrar una línea en el período que estaba de pasantía".

Martín Gentili señala agradecido que en ese primer período, el docente "me ayudó un montón para aprender, me enseñó todo lo que era la industria, y hoy junto con otro compañero nos estamos encargando prácticamente de todos los productos nuevos, entre nosotros". Él comparte con satisfacción que junto con la oficina técnica han diseñado ya una silla, una estantería, un escritorio y un vajillero, y subraya: "Se trabaja en equipo, no son logros personales".

"La Universidad y los tutores son el nexo y el éxito para avanzar con la mejora de la calidad educativa y mejoras en el sector productivo del país", destaca convencido Mauricio Santinelli. Y señala como fundamental "la información que se releva desde ambas partes, para ir corrigiendo y mejorando tanto la parte de formación como la del trabajo en las empresas".

Inscripciones

La carrera de Licenciatura en Diseño Industrial se dicta en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSF, en las sedes Santa Fe y Rosario. Para más información o inscripciones los interesados pueden comunicarse vía Whatsapp con el Área de ingreso al 342-5371285 o por mail a: ingresouniversitario@ucsf.edu.ar; o visitar www.ucsf.edu.ar/ingreso.

Una mejor industria y una formación más adecuada

Desde su rol de director de la Carrera, Gonzalo Savogin sostiene con satisfacción que la valoración de las empresas "es muy positiva, pues normalmente no sólo nos dan muy buenos comentarios, sino que nos piden la renovación de contratos, incorporar nuevos pasantes y también, ya siendo profesionales los contratan como parte de su staff permanente".

En este sentido, desde la empresa DIELFE valoran la capacidad y responsabilidad de los pasantes de la UCSF. "Presentan muy buena educación general en diseño y manejo de herramientas de software, muy buena actitud y predisposición y muy buena comunicación". Al mismo tiempo, en otros aspectos la industria "complementa la formación de los estudiantes, materializada en el día a día y en capacitaciones que se realizan en la fábrica", explica Santinelli.

Convencidos de lo beneficioso que es el vínculo universidad-industria, el director de la Carrera adelantó que en estos momentos están coordinando con empresas "y con la Unión Industrial de Santa Fe; considerando sobre la posibilidad de que los trabajos integradores finales de carrera puedan realizarse en contacto con firmas asociadas, para atender necesidades reales", puntualizó.