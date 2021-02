https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Inédito

Todos los consultados coinciden: es inédito en la provincia de Santa Fe que un fallo judicial haya ordenado, pedido de medida cautelar mediante, suspender una licitación en marcha (nada menos que por $ 1.410 millones) en el caso de las armas para la policía en la que se puso como curiosa condición algo así como "no te compro 12.000 pistolas semiautomáticas si no me vendés también 272 armas largas". Los memoriosos recuerdan pedidos de informes con serios cuestionamientos, dictámenes del Tribunal de Cuentas, incluyendo observaciones legales, o quejas públicas de algún oferente pero no hay antecedentes de que la justicia se haya ocupado de hacerlo.