Llega un Lanús con muchos pibes y el faro del correntino José "Pepe" Sand en la ofensiva. La lesión de Mauro Luna Diale apura el debut del chileno Nicolás Peñailillo en el once del "Vasco".

Un lunes con fútbol para el Tate del "Vasco" Llegó el momento para que Unión "piense" en las áreas

Pasaron dos fechas, no pudo ganar y Unión se cansó de errar goles. Pero, además, como contrapartida, cada vez que le llegan (que no es tanto, dicho sea de paso) lo lastiman: pasó con los tucumanos en Santa Fe y también pasó el otro día en el Tomás A. Ducó contra Huracán de Parque Patricios. Ahora, en un lunes con fútbol, llegará el turno de verse cara a cara con un Lanús en renovación. Si bien el torneo recién arranca, es momento que Unión "piense" en las áreas. Y, de paso, mire la tabla para empezar a sumar. Desde las 19.15, el verde césped del 15 de Abril será testigo del cruce de tatengues y granates.

Quienes rodean a Juan Manuel Azconzábal saben que si algo que el entrenador no toca ni resigna en este nuevo Unión es el esquema táctico madre o insignia: 3-4-3. Es por eso que se encendieron todas las alarmas con la lesión de Mauro Luna Diale, en los papeles previos un titular seguro en este inicio de campeonato.

Si bien no está confirmado, la desgraciada lesión en los meniscos del ex Boca (se va a operar en Buenos Aires con los médicos xeneizes) no hizo otra cosa que apurar el debut del refuerzo internacional Nicolás Peñailillo. Este chileno, más atacante que defensor, era una vieja obsesión del "Vasco", quien lo conoce de su paso por el Deportes Antofagasta, del otro lado de la Cordillera.

Fue el único retoque que hizo el DT en la última práctica: Peñailillo por Luna Diale, por lo que se adelantará unos metros Kevin Zenón para ir más arriba en ataque, mientras que "Picotón" González (otro elemento refrescante de las inferiores) se cerrará un poco más cerca de "Cuqui" Márquez, dejando todo el sector derecho para las subidas de Vera.

"La idea es la misma, abrir la cancha por las bandas, aunque puede que cuando el equipo retroceda al momento que la pelota sea granate, quizás el 3-4-3 queda plasmado en un 3-5-2, quedando solos arriba González y Márquez", confió a El Litoral alguien que pudo "espiar" el ensayo del Tate.

El objetivo de Unión es sumar de a tres porque viene con un registro de 2/9, ya que perdió con Patronato en el campeonato anterior y ahora empató los dos primeros partidos del actual certamen. Sin dudas, a priori, será este reinventado Lanús el desafío más complicado como rival: de la mano de Luis Zubeldía arrancó bien el torneo doméstico y avanzó en la Copa Argentina, entre semana.

Tal como lo dijo el experimentado correntino José "Pepe" Sand, es mucha "la pibada" y quedaron apenas un par de jugadores con oficio como para "acompañar" este momento. "Tendríamos que tener algunos jugadores más con rodaje", aseguró el "9" histórico de la entidad que comanda Nicolás Russo. En principio, el granate (llegó anoche a Santa Fe) no tendría cambios en la tardecita del lunes santafesino para pisar el 15 de Abril contra Unión por la tercera fecha del torneo doméstico.

Además de los titulares (ver canchita), en el plantel de Luis Zubeldía viajaron: Lucas Acosta, Nicolás Morgantini, Julián Aude, Nicolás Thaller, Pablo Aranda, Lucas Vera, Matías Esquivel, Ignacio Cechi, Lautaro Acosta, Franco Orozco, José López y Lucas Besozzi. Todos ellos pensando en el banco de relevos del granate en Santa Fe, que hoy entrenaba en el predio deportivo del Club Atlético Colón, al costado de la Autopista Santa Fe-Rosario. El retorno, después del partido en el 15 de Abril, será en micro a la provincia de Buenos Aires.

Hay que recordar que luego del partido de este lunes, a las 19.15 frente a Lanús, el próximo compromiso del once del "Vasco" Juan Manuel Azconzábal será frente a Patronato de la Juventud Católica en la capital de la provincia de Entre Ríos el próximo domingo 7 de marzo a las 19.20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella contra el once de Iván Delfino.

Con el "pito", invicto en Santa Fe

Pablo Echavarría dirigió al Tate en siete ocasiones, con una victoria, cinco empates y una derrota. La última vez que lo dirigió fue el 21 de diciembre del año pasado, con el 2-2 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la Copa Diego Maradona. Esa vez, Gastón González y Javier Cabrera marcaron los goles para Unión; mientras que Matías Nani en contra y Alan Marinelli lo hicieron para el "Canalla".

El dato alentador para el Tate es que Unión nunca perdió con Pablo Echavarría en Santa Fe, con tres empates y una alegría. Esa única victoria del historial, ante Godoy Cruz por 2-0 con goles, de Lucas Gamba y Diego Zabala, se dio el 28 de octubre de 2017 por la séptima fecha de la Superliga.