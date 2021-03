Así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del domingo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.03.2021

Colón es puntero de la Zona 1 con 9 y lo sigue Estudiantes con 7. Vélez domina la zona 2 y Lanús puede alcanzarlo si derrota a Unión.

Este domingo se disputaron 3 encuentros de la Copa de la Liga Profesional que modificaron las tablas de posiciones.

Por la Zona 1, Estudiantes y Racing igualaron 0 a 0 y el Pincha quedó como escolta de Colón con 7 unidades.

Por otra parte, River derrotó a Platense 1 a 0 y tiene 6 puntos.

Luego, por la Zona 2, Boca y Sarmiento igualaron 1 a 1. El Xeneize llegó a 5 unidades y Sarmiento sumó su primer punto en el campeonato. En esta zona, domina Vélez con 9.

Este lunes, juega Unión vs Lanús, Central vs Godoy Cruz y Atlético Tucumán vs Huracán.