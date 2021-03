"The Crown", la gran ganadora de los Globos de Oro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La serie se llevó tres estatuillas, incluyendo mejor drama. Además Nomadland se quedó con el premio a mejor película y dirección.

Se lllevó a cabo una nueva edición de la entrega de los Globos de Oro, galardón que es entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood al cine y la televisión y que es la antesala a los Premios Oscar.

La ceremonia fue realizada en la ciudad de Los Ángeles y conducida por las comediantes de Saturday Night Live, Tina Fey y Amy Poehler.

Varios momentos emotivos se vivieron en el Beverly Hilton, la actríz y activista Jane Fonda recibió un galardón por su trayectoria. Mismo reconocimiento fue para el director Norman Lear.

This year's Cecil B. DeMille Award recipient... Jane Fonda! #GoldenGlobes pic.twitter.com/qTb1Jqul3i — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Cine

Película - Drama: Nomadland

Película - Comedia y/o musical: Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor - Drama: Chadwick Boseman - La madre del blues

Mejor actriz - Drama: Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Mejor actor - Comedia y/o musical: Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actriz - Comedia y/o musical: Rosamund Pike - Descuida, yo te cuido

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Mejor actriz de reparto: Jodie Foster - The Mauritanian

Director: Chloé Zhao - Nomadland

Guión: Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Película animada: Soul

Película extranjera: Minari (Estados Unidos)

Televisión

Drama: The Crown

Comedia: Schitt’s Creek

Miniserie y/o película hecha para TV: Gambito de dama

Actriz - Drama: Emma Corrin - The Crown

Actor - Drama: Josh O’Connor - The Crown

Actriz - Comedia: Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Actor - Comedia: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Actriz - Miniserie y/o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy - Gambito de dama

Actor - Miniserie y/o película hecha para TV: Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Actriz de reparto: Gillian Anderson - The Crown