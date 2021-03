El Presidente de Ghana recibió la primera vacuna Covax en el mundo

El presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, de 76 años y cuyo país recibió la primera entrega mundial de vacunas Covax el miércoles pasado, recibió una primera dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca, según imágenes difundidas en directo por la televisión nacional de su país este lunes 1 de marzo de 2021.

I will take the vaccine this morning at the 37 Military Hospital. #TheVaccineIsSafe #IWillTakeTheVaccine pic.twitter.com/kUkL36pwqU