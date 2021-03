Dos argentinos se presentan en el Argentina Open

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Londero y Tirante, serán los primeros en presentarse en el torneo que reparte más de 410 mil dólares.

El cordobés Juan Ignacio Londero se medirá con el español Pablo Andújar y el platense Thiago Tirante enfrentará al alemán Dominik Koepfer, en partidos de la ronda inicial del Argentina Open, el ATP 250 que se jugará desde este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis y repartirá premios por 411.940 dólares.



El certamen, que cumple su edición número 21 en forma consecutiva, forma parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, tiene como máximo favorito a Diego Schwartzman y tendrá al menos nueve tenistas argentinos en el cuadro principal.



Es que a los ocho que ingresaron en forma directa se sumará este lunes Francisco Cerúndolo o Agustín Velotti, quienes se enfrentarán en la última ronda de la clasificación.



Programación de la jornada:





Cancha central, no antes de las 13:



Marco Cecchinato (Italia) vs. Laslo Djere (Serbia)





A continuación:



Thiago Tirante (Argentina) vs. Dominik Koepfer (Alemania)





No antes de las 18:



Juan Ignacio Londero (Argentina) vs. Pablo Andújar (España)







Cancha 2, no antes de las 15:



Ariel Behar (Uruguay) y Gonzalo Escobar (Ecuador) vs. Miomir Kecmanovic (Serbia) y Gianluca Mager (Italia).

