https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.03.2021 - Última actualización - 10:35

10:28

El regatista buscará su cuarta medalla olímpica en su séptima competencia.

Tokio 2020 Santiago Lange: "Nadie puede asegurar que los Juegos se vayan a hacer" El regatista buscará su cuarta medalla olímpica en su séptima competencia. El regatista buscará su cuarta medalla olímpica en su séptima competencia.

El campeón olímpico argentino Santiago Lange asumió que "nadie puede asegurar" hoy, en contexto de pandemia, la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, programados en la capital japonesa del 23 de julio al 8 de agosto.



"Este bicho (por el coronavirus) no nos deja saber si en agosto habrá una nueva cepa y vamos a tener que estar cerrados o si las vacunas fueron o no exitosas. No sabemos nada", subrayó el regatista de 59 años.



Al margen de la incertidumbre por la situación sanitaria y de la ratificación de la competencia por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno nipón, Lange aclaró que continúa su preparación "como si se hiciesen".

En Tokio 2020, sus séptimos Juegos Olímpicos, el velista buscará su cuarta medalla después de los bronces en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto con el correntino Carlos Espínola (clase Tornado) y del oro con la rosarina Cecilia Carranza Saroli (clase Nacra 17) en Río de Janeiro 2016.

Con información de Telam