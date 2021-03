Mandatos comunales: el PS no quiere modificaciones por ley

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien comparten la necesidad de extenderlos de dos a cuatro años, entienden que para ello debe reformarse la Constitución. Así se lo planteó el partido al ministro Roberto Sukerman. Y lo ratificó Miguel Lifschitz, en declaraciones públicas.

El proyecto que con ímpetu había lanzado el gobierno de Omar Perotti a principios de año para extender de dos a cuatro años el mandato de los presidentes comunales, parece haber encontrado un escollo para nada menor. Todos comparten el espíritu del proyecto y así lo manifestaron, incluso, la mayoría de las autoridades locales que se reunieron con los funcionarios de la Casa Gris. Pero existe una discusión jurídica aún no saldada, y que constituiría la principal traba para avanzar con un proyecto que el Poder Ejecutivo tiene prácticamente redactado. Es que la temporalidad (dos años) del mandato comunal está establecida en la propia Constitución de la provincia; en consecuencia, ello no podría ser modificado por ley. Así lo entendió el Socialismo, que el miércoles pasado se lo hizo saber al ministro de Gobierno, Roberto Sukerman; y lo ratificó el viernes el propio Miguel Lifschitz. "Nosotros entendemos que estos temas deben ser modificados a través de una reforma de la Constitución. (La duración de los mandatos comunales) está establecida de manera explícita en la Constitución provincial. Porque si no, podríamos reformar toda la Constitución por ley y eso evidentemente, no es posible", alertó el ex mandatario en declaraciones periodísticas mientras recorría el norte provincial.

Sobre esa base, cuesta imaginar un tránsito legislativo exitoso del mensaje del Ejecutivo, teniendo en cuenta que el actual presidente de la Cámara lidera el Frente Progresista que cuenta con mayoría automática en dicho cuerpo.

Autonomía

Lifschitz, en cambio, sí consideró posible avanzar con algunos aspectos de la autonomía municipal, aunque allí consideró que lo es esencial es garantizar también una autonomía financiera.

"Se pueden aumentar las competencias de los municipios, pero para eso hay que tener en cuenta los recursos, porque no vaya a ser que terminamos dando a los municipios más tareas, más responsabilidades, sin los recursos correspondientes. De hecho – consideró-, ya viene pasando esto… Con el Covid, prácticamente los municipios y comunas se tuvieron que hacer cargo de todo en sus localidades y fue muy poco lo que recibieron. Entonces – acotó-, el riesgo con este debate sobre la autonomía es que no vaya en paralelo con una autonomía financiera que garantice los recursos".

Elecciones

Aun cuando el calendario electoral provincial no fue definido, Lifschitz dio por sentado que habrá Paso en la provincia de Santa Fe. "Primarias va a haber porque está en el régimen electoral provincial", sentenció.

Consultado sobre si será candidato a senador nacional, dijo que aún debe decidirlo. "No lo tengo todavía definido. Hemos seguido trabajando activamente este año a pesar de la pandemia; hemos seguido recorriendo, tratando los temas, fijando posiciones claras… Hemos tenido una posición colaborativa con el gobierno, aunque creo que lamentablemente no ha sido aprovechada. Tenemos equipos con mucha experiencia, conocemos la provincia y la realidad productiva de los departamentos. Y obviamente que la posibilidad de ser candidato a senador es una posibilidad concreta. No lo hemos definido todavía porque depende de que se establezca el calendario electoral. Cuando tengamos un poco más de precisiones lo definiremos", planteó.

El líder socialista admitió que "estar en el Senado de la Nación puede alejarme de alguna cosa más cotidiana de Santa Fe". Sin embargo, valoró que también lo colocaría "en un lugar de decisión de los grandes temas que tienen que ver con la provincia porque en el Senado se discute presupuesto, obra pública, los impuestos... Es un lugar importante también para Santa Fe. Mi corazón está aquí; me gusta la provincia, la conozco de punta a punta y la recorro permanentemente. Esa experiencia me puede servir para representarla bien en el Senado si me toca esa responsabilidad, y si no es así, para seguir desempeñando mi tarea aquí en la provincia", concluyó.

Rejunte, no

Acerca de la posibilidad de constituir desde el Frente Progresista un Frente Amplio o Frente de Frentes sumándose a Cambiemos, Lifschitz aclaró que ello no debe redundar en un "rejunte". "Todos queremos un frente amplio; el tema es que ese frente tiene que tener identidad y un proyecto común. Estamos de acuerdo en un frente político pero no en un rejunte electoral. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra, y lo estamos viendo; estamos viendo lo que ocurre cuando a último momento se juntan un montón de sectores para ganar una elección, después llegan a un gobierno y no saben qué hacer. Somos partidarios de alianzas más sólidas, más consistentes, y en eso estamos. Queremos ampliar y tenemos las puertas abiertas del Frente, pero no queremos perder nuestra identidad", planteó.