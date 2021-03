https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex Colón ahora es dirigente

Adrián Bastía asumió la presidencia del Club Belgrano de Serodino

El ex mediocampista Adrián Bastía asumió, en las últimas horas, la presidencia del Club Belgrano, de la localidad de Serodino, provincia de Santa Fe, donde estuvo jugando desde junio de 2019 hasta 2020 (después que había rescindido su vínculo con Colón) y donde colgó los botines definitivamente.

El ex jugador de Colón se retiró de las canchas pero no se alejó del fútbol. Crédito: Archivo

El destacado ex jugador de Racing; Espanyol, de Barcelona; Saturn, de Rusia; Estudiantes de La Plata; Asteras Trípolis, de Grecia; Atlético de Rafaela y Colón, pasó a jugar en Belgrano, de Serodino, pueblo donde reside, al desvincularse del sabalero, participando en la Liga Regional Totorense. El “Polaco”, de 42 años, aceptó el cargo a causa de que era muy amigo de “Chori” Zanatta, como se lo conocía al destacado jugador de la región, que a la vez era el capitán del equipo y presidente de la institución, el que falleció el 18 de noviembre último por Covid-19, a la edad de 34 años. "Adrián Bastía es el nuevo presidente del Club Atlético Belgrano. Todo lo mejor al grupo de personas que lo rodean. Vamos Belgrano!!! Gracias Adrián!! Sigamos haciendo historia", expresaron desde el club por las redes sociales, oficializando el inicio del mandato del pelilargo volante. Con información de Télam