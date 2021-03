Estela de Carlotto analiza "hacer una presentación judicial por lo de las bolsas" en Plaza de Mayo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Vamos a analizar si cometieron un delito y que los castigue la sociedad pero también la Justicia" remarcó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este lunes que analiza "hacer una presentación judicial por lo de las bolsas" mortuarias que manifestantes colocaron el sábado último en Plaza de Mayo durante una protesta opositora.



"Estamos analizando hacer una presentación judicial por lo de las bolsas, no podemos dejar pasar un hecho así", resaltó Carlotto, y sostuvo: "Vamos a analizar si cometieron un delito y que los castigue la sociedad pero también la Justicia".

Afirmó que "lo del fin de semana fue un disgusto muy grande", y consideró que la titular del PRO, Patricia Bullrich, "es la que organizó todo esto".

"Ellos se sienten bien dentro de su maldad y están contentos con lo que han hecho. Cuando lo vi no podía creer la maldad que tienen", enfatizó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

En declaraciones radiales, expresó: "En 43 años de lucha jamás se nos hubiera ocurrido ir a colgar de la reja de Casa Rosada bolsas mortuarias. Tienen mucho odio".

"No somos sabias ni perfectas, pero nunca vamos a guiarnos por el odio", señaló Carlotto, y señaló: "Me dejó muy shockeada ver mi nombre en esa bolsa mortuoria. Fue muy impactante, pero vamos a superarlo peleando sanamente".

A la vez, afirmó que "ningún dirigente de la oposición se contactó para solidarizarse por lo de las bolsas mortuorias"-.

"Me causa risa Patricia Bullrich. Se piensa que tenemos un país de tontos", aseguró sobre la titular del PRO, a la vez que indicó que la ex ministra de Seguridad "pasó de ser una militante a una persona sin escrúpulos".

Y detalló: "Tuve conversaciones con Patricia Bullrich cuando se comportaba de manera normal. Pero ahora se transformó en la bandera de la venganza".

"Yo no soy un Dios ni una mujer especial, son una madre y abuela que lucha hace 43 años para que no se repita la historia.

Yo lucho para que los hijos de Patricia Bullrich no pasen por lo mismo que nosotras", remarcó Carlotto.

"¿Cómo no voy a poder repudiar a Patricia Bullrich? Pero a ella, no a los jóvenes que no sabemos qué les dicen para que sigan esa maldad. Siendo jovencita Bullrich fue militante contra la Dictadura, pero después la vida la transformó", agregó la dirigente de Derechos Humanos.

Con información de Télam