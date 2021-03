Ex diputado radical y su hijo fueron detenidos por un abigeato millonario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.03.2021

12:28

El abogado Hernán Agú y su vástago Emilio Agú están en la Alcaidía de Vera. El fiscal Maglier los imputará el martes. Los dos más un peón enfrentan cargos por robo de hacienda calficado. La víctima es el mítico Domingo Ianozzi.

Gustavo Capeletti

A media mañana del domingo y bajo estrictas medidas de seguridad fueron detenidos Hernán Agú (padre) y Emilio Agú por el caso de abigeato a gran escala del resultara víctima el establecimiento "Las Gamitas", ubicado en el norte del departamento Vera. La estancia pertenece a Domingo "Tano" Ianozzi, el mayor terrateniente de la provincia.

Ambos quedaron presos en la alcaidía de Vera en una celda de dimensiones reducidas con ventilación al techo. El lugar de detención es demasiado chico y con el calor se torna inaguantable permanecer allí, por lo que se espera que los detenidos puedan presentar algún habeas corpus, confiaron fuentes de la causa.

La aprehensión de los Agú, integrantes de una familia de profesionales de alto estrato social de la ciudad, se produjo por orden del fiscal Nicolás Maglier con asistencia del fiscal regional Rubén Martínez. En la redada cayó también un peón de apellido Balsaretti, persona de confianza de los Agú, que fue apresado en la localidad de Cañada Ombú.

La figura penal que les endilgaría el fiscal Maglier sería la de abigeato triplemente calificado por la participación de dos o más personas, por la adulteración de marcas y señales en los bovinos y por la experiencia en la actividad ganadera que tienen los detenidos. Esto está contemplado en el Código Penal.

Dos mil cabezas

La detención de Hernán Agú, ex diputado radical, y su hijo de profesión contador sacudió la mañana del domingo verense y fue tema ineludible en las redes sociales con comentarios y posteos para todos los gustos.

La aprehensión de los Agú podría convertirse en detención luego de la audiencia imputativa que podría tener lugar el martes próximo. Luego de imputarles los delitos, el fiscal les pediría que sigan privados de la libertad con prisión preventiva.

La denuncia por el robo de más de 2 mil cabezas de ganado efectuada por la administración del fundo rural damnificado se conoció el lunes pasado y dominó la agenda mediática del norte santafesino durante toda la semana que pasó debido a la encumbrada posición social y económica de víctimas y posibles victimarios.

La investigación estuvo a cargo, en un primer momento, del fiscal Leandro Mai, de la UFI Reconquista, que se encargó de los actos urgentes de la investigación (ordenó allanamientos, etc) y luego remitió la carpeta a la Unidad Fiscal Vera para que continúen por cuestiones de incumbencia material y territorial. Ya en trámite de rigor, la causa ahora es llevada por el fiscal Nicolás Maglier con el soporte del regional Martínez.

Los allanamientos practicados por personal de Los Pumas en dos campos de los Agú arrojaron como resultado la existencia de animales de Ianozzi y ejemplares con marcas y señales adulteradas.

Voces

El viernes, Agú padre dijo a El Litoral estar "consternado" por los hechos, mientras que su hijo Emilio denunció haber sido "víctima de una estafa" y alegó desconocer el manejo de la ganadería. "Mi hijo es medio chambón, él se dedicó al estudio y no al campo, por eso no sabe nada de eso. Delegaba la compra de hacienda en un peón".

Asimismo, explicó: "Tengo 10 kilómetros de alambrado que me separan (del campo de Ianozzi), que no está en buenas condiciones porque las condiciones mismas de los campos de la zona, con salitre, agua, quemazones, entonces hay animales míos en el campo de ellos y de ellos en mi campo".

Su hijo Emilio dio a conocer un comunicado al respecto: "Atento a los hechos que son de público conocimiento y que me involucran quiero informarles que todo se originó en la compra de animales, en donde abusando de mi buena fe y la confianza en otras personas, me metieron animales ajenos. Fui víctima de una estafa. Estamos preocupados, colaborando activamente con la justicia para que se aclare esta situación que como se podrán imaginar me causa un grave daño".

La parte denunciante encabezada por Bernabé Li Caussi, ex presidente comunal de Golondrina y administrador de la propiedad rural de Ianozzi, prefirió, luego de confirmar a este medio la denuncia por el abigeato a gran escala, llamarse a silencio y dejar que actúe la justicia. Desde el primer momento, dejó en claro la conciencia sobre la imposibilidad material de recuperar la totalidad del ganado faltante al igual que la determinación para que se esclarezca el desfalco.

Secuestros

A raíz de una denuncia realizada en un Centro Territorial de Denuncia (CTD) en la sede Reconquista, acerca de la faltante de hacienda vacuna de la firma ganadera Las Gamitas, el fiscal Regional Dr. Martínez ordenó la realización de diversos allanamientos en los establecimientos rurales La Nochera y la Resiliencia., ubicados en el distrito Cañada Ombú del departamento Vera. Luego de las pesquisas realizadas, se secuestraron 150 animales. En ambos casos, los animales eran de distintas categorías de razas y pelajes. Presentaban irregularidades en sus diseños de marcas y/o señales. Como resultado de la investigación, todos los animales secuestrados fueron trasladados al establecimiento Las Gamitas. en depósito judicial.