Karina Gao, habló de sus recuerdos sobre el coma inducido: "No sufrí ni sentí dolor"

La cocinera de "Flor de equipo" ya se mostró caminando en la clínica y ahora explicó las sensaciones que vivió durante el momento más dramático de la internación.

La cocinera de "Flor de equipo", Telefe, pasó días preocupantes en su salud ya que estuvo en coma farmacológico inducido y en charla con sus seguidores de Instagram reveló lo que sintió en ese momento.

Una usuaria quiso saber cómo se sintió durante el coma farmacológico. "¿Soñaste? ¿Escuchabas lo que sucedía a tu alrededor?", le consultaron.

A lo que Karina admitió: "Tuve muchos sueños raros pero no sentía nada. No sufrí ni sentí dolor".

Foto: Instagram

"No vi el l túnel no vi nada; tampoco se siente el tiempo pasar. No tuve tampoco flashback de mi vida", añadió.

Y admitió que tuvo "miedo": "El que sufre es quien está despierto. Nosotros, cuando estamos dormidos y en coma, no nos enteramos de nada. Un sueño, como dormir de noche de corrido".