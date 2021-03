Anya Taylor - Joy, la actriz argentina ganadora de un "Globo de oro"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz interpreta a la particular adolescente Beth Harmon en una de las series más exitosas de 2020.

Taylor-Joy, quien vivió varios años de su infancia en la Argentina y actualmente tiene 24 años, se impuso en el rubro "Mejor Actriz de miniserie y/o película hecha para televisión".



En una ceremonia poco convencional, que se llevó a cabo en su mayor parte de manera virtual con la conducción de las comediantes Amy Poehler y Tina Fey, la joven de origen argentino-británico se consagró en la terna a la "Mejor Actriz de miniserie y/o película hecha para televisión" ante Cate Blancett (Mrs. America), Daisy Edgar-Jones (Normal People), Shira Hass (Unorthodox) y Nicole Kidman (The Undoing).



Hija de Dennis Alan Taylor, un exbanquero de origen argentino- escocés y de la fotógrafa y diseñadora británica Jennifer-Marina de Joy, Anya es la menor de seis hermanos. Nació en Miami, Estados Unidos, el 16 de abril de 1996 y a las pocas semanas se instaló en Buenos Aires junto a su familia.



Las costumbres argentinas fueron parte de la infancia de la joven estrella, que vivió en el país hasta los seis años.



"Adoro a mi familia, aunque me pasé la vida rodeada de adultos. Nunca me sentí como una niña. No me quejo, solo que estuve mucho tiempo sola, a mi aire, jugando en bosques donde me inventaba criaturas, brujas, seres mágicos. Me montaba obras enteras en español. Y mientras mi familia era muy deportista, yo era un ratón de biblioteca", recordó en una entrevista y reveló que al mudarse a Londres decidió no aprender a hablar inglés durante dos años con la esperanza de volver a vivir en Buenos Aires.



"Mis comidas preferidas son de Argentina: las empanadas, el pan de provolone, que me gustan más que la pizza, y los churros con dulce de leche", reveló Anya en un perfecto español en una de las promociones de la exitosa serie de Netflix y aseguró que todos los años viaja para visitar a su familia, aunque en el último tiempo no lo pudo hacer debido a la pandemia.



Taylor-Joy saltó a la fama en 2016 por su participación en "La bruja", una película de terror en la que con solo 19 años cautivó a los críticos con su interpretación.

Ese mismo año protagonizó "Morgan", bajo la dirección de Luke Scott, y "Barry", un film basado en la vida de Barak Obama.

Meses más tarde fue convocada para coprotagonizar "Fragmentado" y "Glass", junto a James McAvoy.

En 2020 protagonizó "Emma", la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, y "Los nuevos mutantes", producida por 20th Century Studios.

Y a finales de octubre se estrenó "Gambito de dama" en Netflix, donde rápidamente se convirtió en una de las series más vistas y se mantuvo en el primer puesto en más de sesenta países.



A diferencia de sus trabajos anteriores, Anya tuvo que estar al frente de una serie dramática y sumergirse en un mundo totalmente desconocido, ya que su personaje era una joven huérfana que crece en un hogar en el que medican a las internas para que estén tranquilas y encuentra en el ajedrez su lugar de pertenencia.





​"Yo nunca jugué ajedrez antes de interpretar a Beth, o sea que para mí fue realmente una introducción. Cuando ella descubre el ajedrez y llega ese lugar donde todos están jugando profesionalmente, así me sentí yo la primera vez en el set. Puede entender la misma sensación de: ´¡Guau, este mundo existe!´", manifestó en una entrevista.



Además de su premio como mejor actriz, el proyecto de Netflix se consagró en la terna a la "Mejor serie limitada de televisión o película para televisión".