https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.03.2021 - Última actualización - 17:41

17:40

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

El destino del ser humano

UN LECTOR

"El mundo se está convirtiendo en un lugar raro donde un grupo reducido de personas está asumiendo la conducción y se cree con la potestad de decidir hacia dónde debe dirigirse la vida del ser humano. Pasó inadvertido que las redes sociales -empresas privadas de comunicación- se dieran el gusto de bloquear la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras aún estaba en funciones. Si a una de las personas más poderosas del mundo fueron capaces de bloquearlo y dejarlo incomunicado, ¿se imaginan lo que podrían hacer con nosotros, tristes ciudadanos de a pie? También vemos a un magnate, según muchos ligados a esta pandemia, Bill Gates, aconsejando qué debemos comer y qué no, recomendando utilizar dinero electrónico en lugar del dinero físico, basado en posturas Malthusianas. ¿Cómo es posible que la humanidad acepte pasivamente estas expresiones de autoritarismo y colonialismo y varios ismos más sin inmutarse? ¿Cómo es posible que las redes sociales se transformen en la Corte Suprema de Justicia del mundo? Me preocupa la indiferencia, la ignorancia, el silencio y la falta de respuesta de los dirigentes del mundo. Es preocupante y sería bueno que nos anticipemos a los problemas, porque me parece que el destino del ser humano es el de ser un conejillo de indias, uniformados, todos iguales, todos para el mismo lado, todos comiendo lo mismo… realmente un triste futuro".

****

Vacunación

UNA LECTORA

"Soy una persona de 70 años y la información periodística insiste en que entrarían en una etapa de vacunación solo para los geriátricos. A los mayores de 70 que no residimos en geriátricos, ¿qué respuesta nos van a dar?".

****

Basura y luminarias

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Estoy indignada, hace una semana que intento comunicarme con la municipalidad para que saquen el basural que se está formando en la esquina de mi casa. Acaba de pasar el barrendero y no recogió nada. Por favor les pido que solucionen el problema. La dirección es: Pasaje Larramendi al 2700, entre San Jerónimo y Facundo Zuviría. Estoy a tres cuadras de Bulevar. También están quemadas todas las luminarias de la calle y del parquecito. A la noche es una boca de lobos y la inseguridad es muy grande. Me pregunto, a dónde están los inspectores municipales que deberían recorrer la ciudad para arreglar los problemas que encuentran. No estamos en una toma. Repito, estamos a tres cuadras de Bulevar. Muchas gracias".

****

Habilitación y control

UN LECTOR

"Analizando lo que sucedió en la ex fábrica de baterías en Ceres me cabe una reflexión: ¿es posible que un caso así pase desapercibido y nadie se haga responsable de la situación? Creo que hay organismos técnicos que deberían intervenir en la habilitación y en el control de cómo funciona un emprendimiento de esta naturaleza. Los funcionarios que no vieron o no actuaron, deberían hacerse responsables. El nivel de irresponsabilidad de las oficinas técnicas es alarmante. Queremos un Estado diferente".

****

Llegan cartas

El estado del Jardín Botánico

Marta Snaidero

Este reclamo (y van...) está dirigido al Sr. Intendente Emilio Jatón; a quienes hace años acompañaron mis presentaciones al Concejo tras haberles entregado en mano a cada edil, carpetas conteniendo publicaciones de medios, imágenes a color; a los concejales que estando en ejercicio de sus funciones no dudaron en acompañarme y constatar el estado deplorable en que se hallaba el predio; a la concejala que me recibió y presentó su proyecto; a todos los medios gráficos, radiales y televisivos que siguieron de cerca el reclamo de residentes lugareños; a quienes deben Supervisar si las tareas encomendadas a personal de recolección y limpieza cumplen, les recuerdo: hace meses que se incorporó a la escenografía natural, GRAN cantidad de escombro. El mismo fue dejado luego de terminar de levantar personal afectado a la tarea, el canto rodado que ya había empezado a ceder por las raíces del algarrobo. Hoy sobre esa gran cantidad, hay restos de basura humana. Caben hacerse estas preguntas: ¿Recorre el Sr. Intendente la ciudad que "gobierna"? ¿Supervisa quien tiene a su cargo, que haya realizado personal dependiente, la tarea de recolección y limpieza? ¿Acaso hay descuento en la TGI a contribuyentes que a diario ven, huelen y deber cuidarse de no ser picados por arácnidos o mordidos por roedores? ¿Tiene el personal de la Seccional 11 de policía o quienes acuden o son "llevados" que soportar la situación? ¿Cada cuánto en el área que corresponda, revisan si los reclamos de la ciudadanía fueron resueltos? (Basta con prestar atención a Notas presentadas en la MEU o en medios de difusión). Al parecer, no cumplir con promesas de campaña es un común denominador entre candidatos luego electos en base a ellas. Y la duda que no tendrá respuesta: ¿saben gobernar en su propia casa para arriesgarse a llevar adelante una Comuna, Municipio, Provincia o País? Hay algo que se llama Agenda. En ella suelen anotarse las tareas diarias y algo que es propio de cada ser humano: la memoria. Para lo primero, hasta con papel para.... cocina (iba a ejemplificar distinto) se puede fabricar, lo segundo: no hay remedio, sólo un acto de valor, volverse a sus casas y dejar paso a dirigentes conscientes si conocen la autocrítica. Una vez más, me refiero al primer Jardín Botánico de Santa Fe, poco conocido como Jardín República del Líbano. Lo presento: Avda. Aristóbulo del Valle 4700. Santa Fe. República Argentina.