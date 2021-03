Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vacunas y corrupción

MARIO PILO

"Los vacunados Vip, políticos y familiares, han caído en la corrupción. Viene bien para explicar algo que no muchos comprenden. La corrupción siempre es un acto ilegítimo, contrario a su procedencia o naturaleza. Es decir, un vicio o abuso que se introduce en las cosas no materiales, como dice el Diccionario de la Real Academia. No siempre es ilegal, por ende los vacunados puede que no enfrenten penas, salvo que junto a los promotores de esta vacunación Vip, les corresponda incumplimiento funcionales, tráfico de influencia, incluso asociación ilícita, como en el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso se han hecho varias denuncias. Además, tratándose de funcionarios y legisladores, correspondería su expulsión por inhabilidad moral. En Santa Fe estamos investigando algunos casos y en caso de que los corroboremos, la Asociación Anticorrupción presentará cargos".

****

Inscripción para vacunarse

UNA ADULTA MAYOR

"Ustedes quizá puedan dar a conocer esta problemática. Debo registrarme para ser vacunada, ya que soy de las personas que tienen prioridad por ser mayor de 70 años. No puedo pasar de los datos personales que están correctos. Le pedí a otra persona que revise a ver si yo me estaba equivocando, y están todos bien. Creo que el problema es que el sistema está colapsado y ellos ponen un límite para dar información. La gestión me parece que está bastante mal realizada. Gracias por dar a conocer nuestros problemas".

****

Cambiar el sistema para anotarnos

UNA LECTORA

"Soy una persona que tengo 70 años y problemas de corazón, tengo un marcapasos, y mi hija no me puede inscribir por la web que mandaron. Yo les pido al Sr. gobernador y al ministro de Salud que en lugar de poner una página para que saquemos turnos para vacunarnos se haga como cuando vamos a cobrar, por el número de documento. Así no tenemos problemas los 'viejos', como nos dicen, porque nos tratan como si somos trapo y no tenemos derecho a nada. Soy jubilada nacional, y nos dan un 8% de aumento, como si fuésemos un perro. Usan la plata de la jubilación para otras cosas y a nosotros no nos dan respuesta".

****

Una situación llamativa

UN LECTOR

"Quiero manifestar mi duda respecto a una situación que tiene que ver con la pandemia por Covid. Está todo el país abierto, la gente viajando por turismo, un gran porcentaje de la población se movilizó por el país, ya nadie se cuida como antes, y sin embargo están bajando la cantidad de casos, por suerte... Pero es llamativo que cuando el país se pone en movimiento los casos descienden abruptamente. Por eso los ciudadanos de a pie nos preguntamos cómo es esto. ¿Si no nos hubiesen encerrado, de verdad hubiesen crecido los casos? ¿Si hubiésemos hecho vida normal estaríamos con pocos casos como ahora porque nos hubiéramos inmunizado en rebaño? Es realmente muy llamativo. Para muchos la pandemia prácticamente se terminó porque no hacen el menor cuidado. ¿Será que nos guardaron sin necesidad? ¿Será que nos cuidamos exageradamente? Tal vez cuando haya más información descubramos algunas verdades sobre la pandemia por Covid 19".