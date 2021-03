https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.03.2021

7:12

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 2 de marzo de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Muy acorde día para que los arianos se tomen la libertad de relajarse mentalmente conectarse con ustedes mismos y lograr así una sensación más completa y cercana a la tranquilidad de espíritu. Amor que acompaña.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los taurinos harto estéticos hoy se miran y buscan mirase al espejo y ver qué desean tener o hacer con sus cuerpos. Buen momento para decidirse a realizar cosas dentro de casa, limpiar, ordenar, todo movimiento ayuda a un mejor estado.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Esplendorosa jornada para relacionarse de manera divertida y relajada con quienes conviven. Los geminianos muy iluminados por su regencia mercuriana, también tienen un día con ánimos de saber, de investigar.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos día muy relajado en el que se tomarían el buen rato para ocuparse de ustedes mismos. Es importante saber que cada uno de nosotros tenemos importancia no sólo para los demás sino para nosotros mismos.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los momentos que angustian también tienen su parte positiva, y es cuando nos hacen razonar que las cosas que nos hacen mal es mejor descartarlas. Buscar paz, simpleza y felicidad, sería la clave, y eso no es imposible.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un día especial para poder romper la rutina y dedicarse a realizar cosas que van postergando y que en realidad quieren hacer en sus casas. Recordar que la vida va pasando y que tenemos la responsabilidad también de ser felices.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Corazones ocupados en las cuestiones del amor. Los librianos tan venusinos y románticos, buscan encontrar el equilibrio en las relaciones afectivas ya sean de pareja, de familia o de amistad. Bienestar en sus pensamientos.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los escorpianos en una jornada activa con ganas de hacer arreglos en las casas, orden y empezar a descartar las cosas que no usan o no quieren. No olvidarse que hay que dar y lo que para uno es nada para otros es mucho.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los sagitarianos muy compenetrados en las tareas, en este día se sientan a pensar cómo mejorar o proyectar de manera más creativa y efectiva sus cosas. Mente activa y emanando brillos. El corazón algo solitario pero sereno.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas con cierto mal humor, deberán buscar hoy quitarle la bronca a las cosas que los ponen mal y darle la evaluación que corresponde para poder quitarle las emociones quizás exageradas que les dan. Traten de distraerse en casa. Simpleza.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Amplia sensación de competencia, los acuarianos ocupados mentalmente de sus actividades. Las ganas de superarse no deberían implicar sentimientos ansiosos que les generen en definitiva malestar y no sano entusiasmo.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buena jornada, disipada y con ganas de mover los muebles en casa o de quizás hacer arreglos. Sentirán sabiamente la temporalidad de los problemas y tratarán de internalizar este razonamiento que es parte de la evolución del alma.