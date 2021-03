https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.03.2021 - Última actualización - 7:27

7:26

Inseguridad en Santa Fe

Robaron en el Jardín Botánico de Av. Gorriti

Una encargada constató este lunes que faltaban diversos elementos de jardinería, algunas plantas, insumos, etc. No hubo detenidos.

Crédito: Fernando Nicola (Drone)



Crédito: Fernando Nicola (Drone)

Inseguridad en Santa Fe Robaron en el Jardín Botánico de Av. Gorriti Una encargada constató este lunes que faltaban diversos elementos de jardinería, algunas plantas, insumos, etc. No hubo detenidos. Una encargada constató este lunes que faltaban diversos elementos de jardinería, algunas plantas, insumos, etc. No hubo detenidos.

La inseguridad no conoce límites en Santa Fe. Este lunes personal del Jardín Botánico ubicado en el norte de la ciudad capital se encontró con la ingrata sorpresa que fueron robados. Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió cuando una de las empleadas del lugar, ubicado sobre Avenida Gorriti al 3800, llegó y encontró un tejido con signos de violencia. Tenés que leer El diputado santafesino Cándido fue víctima de un asalto en pleno centro de Rosario

Acto seguido, comprobó que faltaban diversos elementos de jardinería como palas, rastrillos, regaderas, escobas; también se llevaron orquídeas, un botiquín de primeros auxilios e insumos personales. Ante lo sucedido, la mujer dio aviso a la policía y la denuncia se radicó en jurisdicción de la Comisaría 26°. Hasta el momento no se informaron detenciones ligadas a este caso.

Temas: