Fórmula Uno: Mercedes presentó su nuevo modelo

El equipo Mercedes, último campeón de la Fórmula Uno, presentó este martes su nuevo modelo de coche que se utilizará la temporada 2021 en la máxima categoría del automovilismo.

El monoplaza que será piloteado por el británico Lewis Hamilton y Valtteri Bottas sigue teniendo el negro como protagonista y un toque de plateado en su parte trasera.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb