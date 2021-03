En Australia descubren una abeja que se creía extinta desde hace casi un siglo

Un equipo de la Universidad de Flinders, Adelaida (Australia), ha descubierto en Queensland y en Nueva Gales del Sur seis ejemplares de una especie de abeja silvestre que se creía extinta. Se trata de la Pharohylaeus lactiferus, que había sido vista por última vez en 1923, según Journal of Hymenoptera Research.

El hallazgo fue posible tras la inspección de 225 sitios generales y 20 lugares de muestreo considerados como posibles hábitats de esta especie que no vive en comunidades en torno a las colmenas. En particular, el equipo liderado por el entomólogo James Dorey recorrió lugares donde crecen dos tipos de plantas: el árbol rueda de fuego y el árbol de fuego Illawarra, que reciben su nombre por sus flores rojas.

Phantom of the forest: the rediscovered the rare cloaked bee Pharohylaeus lactiferus in Australia, hidden for a century https://t.co/E2jGuBEakN