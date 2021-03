https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Causa de la deuda del FMI

Bullrich criticó la querella contra Macri: "No vamos a dejar que el Gobierno haga un juicio tipo soviético"

"Como el Gobierno está tan mal, decidió abrir una querella contra la deuda, como si Cristina no nos hubiese dejado deuda a nosotros", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

La presidente del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, subrayó este martes que Juntos por el Cambio no va a "dejar que el Gobierno haga un juicio tipo soviético" contra el ex mandatario Mauricio Macri por la deuda con el FMI.

"Como el Gobierno está tan mal, decidió abrir una querella contra la deuda, como si Cristina no nos hubiese dejado deuda a nosotros", sostuvo la ex ministra de Seguridad. En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, la referente opositora rechazó la iniciativa penal anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. "No vamos a dejar que este Gobierno haga un juicio tipo soviético", advirtió Bullrich. Y remarcó: "Vamos a defender las cosas que hicimos. Siempre reconocimos las cosas buenas y malas. Pero nosotros no tenemos los bolsos de (el empresario) Lázaro Báez ni el robo a la corona, como el Gobierno de Cristina Kirchner". Por otra parte, la ex diputada nacional también se refirió al hecho de que la vicepresidenta no utilizó su barbijo el pasado lunes en el Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias. "Quizá se piensen que por estar vacunados no tiene ningún riesgo de contraer el virus. La obligación de todos los argentinos es andar con barbijos, pero en el último tiempo se vio en la Argentina a una casta superior que está por encima de las reglas, que deciden vacunarse ellos. Están y viven por encima de la ley", se quejó. Y, al referirse a la polémica por el denominado "vacunatorio VIP", concluyó: "Estamos hablando del escándalo moral y de privilegio de una oligarquía más importante en la democracia argentina. La última vez que sucedió algo de esta magnitud fue en Malvinas. Es una oligarquía se apropió de una vacuna para dársela entre ellos, sintiéndose superiores". Con información de NA

