https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.03.2021 - Última actualización - 15:26

15:24

Aparentemente está en buen estado de salud. En el momento en que la vieron estaba caminando.

Tras dos días de búsqueda Córdoba: encontraron a la mujer que se había perdido en Los Gigantes Aparentemente está en buen estado de salud. En el momento en que la vieron estaba caminando. Aparentemente está en buen estado de salud. En el momento en que la vieron estaba caminando.

Tras dos días de incertidumbre y desesperación de su familia, la búsqueda de María del Carmen Herrero terminó de buena manera: este martes por la tarde los equipos de búsqueda la encontraron cerca del paraje Los Mimbres, en Los Gigantes.



El lugar está a unas dos horas de donde inicialmente buscaban a la mujer. Según confirmó la hermana, se encuentra aparentemente en buen estado de salud y estaba caminando en el momento que la encontraron. La zona es cercana al río Yuspe.



"Me llegó un mensaje de unos amigos que son montañistas, pero no quise tomarlo de entrada como cierto. Unos minutos más tarde me lo confirmaron", contó Analía Herrero.



"Iban a demorar dos horas y media para bajar. Mi hermano era parte de la búsqueda", agregó la mujer, muy aliviada luego de relatar esta mañana el drama que vivían en Arriba Córdoba.