Liberaron a alumnas secuestradas en un colegio de Nigeria

"Me alegra anunciar la liberación de las estudiantes secuestradas de la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno de la ciudad de Jangebe", aseguró el funcionario a través de la red social Twitter.

"Esta noticia nos trae una alegría abrumadora. Me alegro de que su terrible experiencia (de las estudiantes) haya llegado a un final feliz sin ningún incidente", dijo también a través de esta red social el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari. Las estudiantes, que las autoridades cifraron inicialmente en 317, corrigiendo luego la cifra a 279, fueron capturadas el pasado 26 de febrero después de que un grupo de hombres armados - "cientos" según declaró un trabajador del colegio de manera anónima a la Agencia de Noticias de Nigeria - irrumpieran en el centro educativo sobre la una de la madrugada.

Secuestros de estudiantes en Nigeria

El suceso de Zamfara, que las autoridades atribuyeron a "bandidos" activos en el noroeste del país, se produjo apenas nueve días después del rapto a manos de hombres armados de 38 estudiantes y profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el occidental estado de Níger, que además estaba custodiada por guardias de seguridad.

Asimismo, el pasado 11 de diciembre, 344 alumnos fueron también secuestrados en una escuela en Kankara, en el estado de Katsina (noroeste), en un ataque cuya autoría fue reclamada por el grupo yihadista Boko Haram, que hasta entonces se limitaba a atacar en el noreste del país, si bien las autoridades culparon a bandidos.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP