Atlético de Rafaela y un duro desafío por la Copa Argentina

Martes 02.03.2021

16:40

Talleres de Córdoba y Atlético de Rafaela se enfrentarán esta noche, desde las 20.10, por los 32avos de final del torneo. Además, a las 22.15 juegan Defensa y Justicia contra Estudiantes de Buenos Aires.

El encuentro se disputará en el estadio Único de San Nicolás desde las 20.10, con arbitraje de Mariano González y transmisión de TyC Sports. El ganador se cruzará en los 16avos. de final con Vélez Sarsfield, que superó a Camioneros (3-1) la semana pasada.

Talleres, dirigido por el uruguayo Alexander Medina, tuvo un arranque de temporada irregular ya que en la Copa de la Liga Profesional debutó con un triunfo sobre Patronato (1-0) pero luego perdió con Gimnasia y Esgrima La Plata (3-0) y el sábado pasado empató en Córdoba ante Newell's (2-2).

Atlético de Rafaela, uno de los animadores de la última Primera Nacional, tendrá su primer compromiso oficial de la temporada en medio de su preparación para el nuevo torneo que lo tendrá dentro de la Zona B.

El equipo de Walter Otta estrenará una defensa nueva ya que debutarán los refuerzos: los laterales derecho Cristian Chimino (ex Patronato) e izquierdo, Brian Calderara (ex Newell's); y el zaguero central Cristian González (ex Deportivo Madryn).

En Temperley

Defensa y Justicia, último campeón de la Copa Sudamericana, y Estudiantes de Buenos Aires buscarán hoy la clasificación a los 16avos. de final de la Copa Argentina, donde ya espera como rival San Lorenzo.

El partido válido por 32avos de final se jugará desde las 22.15 en el estadio Alfredo Beranger, del club Temperley, con Jorge Broggi como árbitro y televisación de TyC Sports.

Defensa y Justicia viene de conseguir el primer triunfo del nuevo ciclo de Sebastián Becaccece, tras vencer a Patronato por 1-0, el pasado viernes en Florencio Varela. En las primeros dos fechas de la Copa de la Liga, el "Halcón" derrotó a Huracán (3-2) bajo el interinato de Pablo de Muner y en el debut del exDT de Independiente y Racing Club perdió con Lanús (2-1).

El campeón de la Copa Sudamericana se estrenará en la Copa Argentina ante uno de los equipos del ascenso con mayor protagonismo en las etapas finales, ya que el "Pincha" de Caseros fue semifinalista de las ediciones 2013 y 2019.

El equipo de Mauricio Giganti está en proceso de rearmado del plantel (se fueron 15 jugadores y llegaron otros 14) luego de ser semifinalista del reducido por el segundo ascenso a la Primera División y se prepara para volver a ser protagonista en la nueva temporada de la Primera Nacional.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Fernando Meza y Néstor Breitenbruch; Franco Paredes, Valentín Larralde, Enzo Fernández y Eugenio Isnaldo; Walter Boy, Braian Romero y Francisco Pizzini. DT: Sebastián Beccacece.

Estudiantes: Ezequiel Centurión; Pedro Ramírez, Juan Cruz Randazzo, Gastón Martínez y Tobías Ostchega; Enzo Coacci, Rodrigo Melo, Sebastián González y Enzo Acosta; Nicolás Rinaldi y Gastón Verón. DT: Mauricio Giganti.

Estadio: Temperley

Árbitro: Jorge Broggi

Hora: 22.15 (TV: TyC Sports).