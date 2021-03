https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Peligroso pero muy tierno

Video viral: un oso polar intentó robarse una moto de agua en Siberia

Un oso polar intentó robar una moto de nieve en Siberia con la mala suerte que no logró otra cosa que volcar el vehículo. Afortunadamente, no había gente alrededor, ya que los dueños de la moto consiguieron esconderse al darse cuenta de la presencia del animal.

La grabación muestra al oso acercándose a la moto de nieve y comenzando a examinar el contenido de las bolsas que están atadas a él, evidentemente en busca de comida. Frustrado, acaba volcando el vehículo y va hacia el conductor y los pasajeros que se esconden al lado, pero no los encuentra. La situación tuvo lugar en Sabetta, un pueblo en la península de Yamal. Según la prensa local, este oso blanco visita a los habitantes del pueblo cada cierto tiempo, por lo que no se trata de un incidente aislado. Tenés que leer Rescatan a una yegua con signos de maltrato Los osos polares son vistos en los asentamientos humanos cada vez más frecuentemente. Por ejemplo, a finales del año pasado unos 30 osos polares deambularon en las cercanías de la aldea de Rirkaipii, en la península de Chukotka a orillas del océano Ártico. Los animales buscan el alimento que les falta por culpa del cambio climático y los trastornos en el sistema ecológico.