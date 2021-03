https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Risas y besos Video: Titi Fernández conoció a su nieta, "Sol" Finalmente, después de siete meses de espera a causa de la pandemia, el abuelo y la nieta se pudieron encontrar Finalmente, después de siete meses de espera a causa de la pandemia, el abuelo y la nieta se pudieron encontrar

Desde que Tití Fernández fue abuelo de Sol -llamada así en homenaje a su tía fallecida, Soledad-, hija de su hijo Gonzalo y su esposa, Luján, no había podido conocer a la bebé, por la pandemia.

Finalmente, tras siete meses de espera, este martes su hijo lo visitó sorpresivamente junto a su esposa e hija y el periodista deportivo compartió la feliz noticia en las redes sociales.

"CONOCÍ A MI NIETA!!!! Como no puedo viajar hasta que me vacunen, Luján y Gonzalo decidieron traer a Sol de Mendoza para que la conociera, no me avisaron, se aparecieron en casa y me volví loco. Hermosa Sol!!!!!! Te amo bebé!!!" , publicó en Twitter,