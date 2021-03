https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La madre de Dalma y Giannina habló después de conocerse las conversaciones entre el entorno del Diez previo a su muerte.

Rompió el silencio Tras la difusión de los audios, Claudia Villafañe criticó a Rocío Oliva, D'Alessandro y Morla

Después de la difusión de los audios del entorno que rodeó a Diego Armando Maradona los días previos a su muerte, Claudia Villafañe se refirió a la situación del Diez, reveló que sí había hablado con él y que todo lo que hizo estuvo avalado por los hijos y la familia del astro del fútbol. "La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo", dijo al ex pareja del Pelusa.

"Ahora que salieron los audios, dónde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver", agregó Villafañe en Polémica en el Bar.

"Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo. Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía", expresó en base a la exclusión de Oliva de Maradona en el velatorio.

"Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, sumó Villafañe. "Tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular, para que vean que sí hablaba conmigo. Que no lo hiciéramos público y no saliéramos a contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas o lo que sea, no quiere decir que no habláramos aunque tuviéramos juicios de por medio. Sabíamos separar muy bien las cosas. Y Rocío lo sabe muy bien. Nos juntábamos para los cumpleaños y para las fiestas. Sabíamos dividir muy bien todo. Y yo no tengo que darle explicaciones a nadie de todas estas cosas”.

Por otro lado, también apuntó contra Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla. "Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy. Y él lo sabe. Quiere defender lo indefendible porque está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. Y todo lo que dijeron mis hijas siempre, ahí se vio. Se les cortó el chorro de la plata y de todo y ahí se vio. Ellos mismo lo dejan expuesto”, sostuvo.

“Acá nadie piensa que los que sufren son los hijos, que escuchan las barbaridades que dicen, y las personas que a Diego lo quisieron de verdad. También la gente que lo quiso como futbolista sufre por todo esto que se está escuchando. Porque nadie puede creer como lo trataban y lo destrataban”, dijo Claudia.