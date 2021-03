Endometriosis: pacientes santafesinas piden la sanción de una ley para su tratamiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto tiene media sanción de Diputados. Reclaman que la enfermedad sea reconocida como crónica. Y que se les brinde la atención necesaria.

Un grupo de mujeres santafesinas a quienes se les diagnosticó endometriosis reclama al Estado que les brinden la cobertura en salud que necesitan. Para ello conformaron una organización a la que denominaron Endo Santa Fe, a través de la cual vienen traccionando para que la Legislatura apruebe un proyecto de Ley -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados- y se les garantice así dicha cobertura médica.

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta la salud de la mujer, sobre todo en edad reproductiva. Ocurre cuando el tejido endometrial, que recubre la cara interna del útero, se sitúa anómalamente en la zona pélvica (ovarios, vejiga, intestinos, entre otros) o menos frecuentemente, en la piel o los pulmones.

Si bien es una de las patologías ginecológicas más comunes, actualmente se encuentra subdiagnosticada. El desconocimiento de la endometriosis, regularmente asociada a dolencias menstruales intensas, y la dificultad del diagnóstico son dos de las causas que colaboran para que la endometriosis pase desapercibida.

Sin embargo, la enfermedad no sólo afecta la calidad de vida sino que también puede agudizarse al punto de órganos vitales como los intestinos y causar la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor de 176 millones de mujeres padecen hoy de endometriosis. En Argentina, se carece de datos oficiales aunque se cree que un 1 millón de mujeres sufren de esta enfermedad. Mientras que en Santa Fe tampoco hay estadísticas oficiales.

Reclamo

"Nosotras pretendemos que el Senado sancione la ley", dijo Valeria Damy, quien junto a un grupo de mujeres que conforman Endo Santa Fe piensan concurrir este miércoles a la Legislatura a exigirlo. Al mediodía serán recibidos por senadores oficialistas y por la tarde, por la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. En la ocasión llevarán el color amarillo, distintivo de la lucha a nivel mundial, en el marco del mes de la visibilización de la enfermedad, mientras que el 14 de marzo es además el día conmemorativo. "A través de la ley buscamos que la enfermedad sea reconocida como crónica y que los efectores de salud públicos nos brinden la asistencia médica que necesitamos. Cabe mencionar que el proyecto con media sanción fue presentado por la diputada venadense Paola Bravo, quien acompaña a las pacientes.

"También es necesario que a través de la ley se capacite a todo el personal de salud de la provincia sobre los tratamientos que se necesitan para atender la demanda que la enfermedad impone -dijo Damy-, porque hoy se demora muchos años en diagnosticarla y ello deteriora la calidad de vida de las mujeres que la padecen".

"Hoy en Santa Fe tenemos casos de chicas con enfermedad avanzada que necesitan atención y son muy pocos los médicos que la conocen y, por ende, no saben tratarla", explicó la mujer que es miembro de Endo Santa Fe. "Además no se realizan resonancias para su diagnóstico temprano, no hay medicación hormonal para su tratamiento, y la enfermedad sigue avanzando", dijo, y se lamentó luego: "Tenemos muchos casos de chicas que han fallecido porque les afectó distintos órganos vitales, como el riñón".

Tratamiento

En la actualidad, la endometriosis no dispone de una cura definitiva pero se trata. El diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo permiten controlarla en la mayoría de las pacientes.

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas, los planes reproductivos, la edad y el historial médico del paciente. Hoy en día, la medicina tradicional ofrece como opciones terapéuticas analgésicos, terapia hormonal y tratamiento quirúrgico. En la mayoría de los casos, se recomienda la laparoscopía.

Pero para tratar la enfermedad de manera efectiva y lograr una fertilidad saludable es imprescindible el diagnóstico precoz.

Por todo ello es que este grupo de mujeres reclama una respuesta urgente del Estado, a través de la sanción de la Ley provincial en curso.

Contacto

Instagram: @endosantafe