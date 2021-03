Una manifestación en Myanmar dejó al menos seis manifestantes muertos

Durante una nueva jornada de protestas en Myanmar, al menos seis personas fallecieron y varios resultaron heridos este miércoles a causa de la represión de las fuerzas de seguridad del país asiático.

Mi equipo recibió los cadáveres de tres hombres y una mujer" en Monywa, en el centro del país, dijo el socorrista Myo Min Tun.

Además, en la ciudad de Mandalay, otros dos manifestantes murieron, según fuentes del hospital donde fueron trasladadas las víctimas.

Entre los fallecidos se encuentra un adolescente que murió tras recibir un disparo en la cabeza en la ciudad de MyanGyan, mientras que otros dos manifestantes, un varón y una mujer, perecieron por heridas de bala en Mandalay.

Las manifestaciones en rechazo al nuevo gobierno militar continuaron este miércoles a lo largo del país a pesar de la brutal represión policial.

Al menos 26 personas han muerto en Myanmar durante las protestas y manifestaciones contra la junta militar que tomaron el poder tras un golpe militar el 1 de febrero.

La Policía y el Ejército de Myanmar reprimieron manifestaciones en Rangún y otras ciudades del país, con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras; sin embargo, una vez se calma la situación, los manifestantes regresan una y otra vez a las calles para proseguir con la protesta.

Myanmar military arrested the peaceful protesters and ran away as they were running out of bullets. They even started fire so that the civilians couldn’t follow them. #WhatsHappeningInMyanmar #Mar3Coup @UN @freya_cole pic.twitter.com/Al4WDg7Iom