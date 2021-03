https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pedido obsesivo del "Barba" a Vignatti

Paolo Goltz, el "Muro" de Colón: "La gente me habla del clásico"

Fue compañero de defensa con Eduardo Domínguez en Huracán y ahora es su entrenador en Colón. "Tenía dudas al principio, porque somos muy amigos con Edu. Igual, somos grandes los dos: lo que él me diga, me la tengo que bancar", afirma Goltz.

¡Qué "nenes" los dos!. El saludo final del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez (10) y Paolo Goltz (6) después de golear al respetable Banfield 3-0 en Peña y Arenales. La llegada de Goltz, con oficio y mucha voz de mando, acomodó la defensa: cero gol en tres partidos. Crédito: Ignacio Izaguirre

Por Dario Pignata SEGUIR A los 35 años, Paolo Goltz conoce lo que son los llamados "vestuarios pesados" en esto del fútbol profesional: el poderoso América de México, un grande como es Boca y Gimnasia de La Plata con Diego Armando Maradona, nada más y nada menos, en el banco como entrenador. Como pasó con otros ex compañeros en sus tiempos de futbolista, por caso Matías Fritzler o Mariano González, el "Barba" Eduardo Domínguez hace tiempo que venía llamando e insistiendo por Paolo Goltz. Hasta que un combo de cuestiones, más personales que futbolísticas, le dieron el gusto. Una necesidad del cuevero de radicarse cerca de su familia (es nacido en Hasenkamp, provincia de Entre Ríos, el 12 de mayo de 1985) fue lo que alineó los planetas para salir de las diagonales platenses 60 y 118, donde fue clave en el Gimnasia que armó Diego Armando Maradona, realizando una interesante campaña. El "Barba" lo pidió, Vignatti destrabó la salida con su táctica habitual del desgaste y Goltz llegó a Santa Fe para manejar la defensa. El arranque es inmejorable: tres jugados, tres ganados; líder de su zona; arco invicto para "Cachorro" Burián: cero gol en 270 minutos (Central Córdoba, San Lorenzo de Almagro y Banfield). En plena mudanza del hotel a la zona de countries donde vivirá en una casa, Paolo Goltz concedió su primera entrevista en Santa Fe con el programa ADN GOL (de 7 a9 por FM 96.7). El ex zaguero de Lanús y Huracán, sus otros clubes, con más de 500 partidos profesionales en su carrera, habló de todos los temas en un mano a mano imperdible. Tenés que leer Goltz: "Es doloroso ver todo lo que hicieron con Maradona" -Más no se puede pedir para alguien que llega un club nuevo a "manejar" la defensa: tres jugados, tres ganados, el arco en cero... -La verdad es que se arrancó de muy buena manera. Uno siempre que llega a un club tiene esperanza y fe, a mí me tocó llegar una semana antes que arranque el torneo. Y por allí la duda que me generaba era la falta de conocimiento con mis compañeros. Pero me hicieron sentir muy cómodo y me favoreció conocer al cuerpo técnico para entrar rápido al grupo y conseguir un buen rendimiento de entrada aquí en Colón. -¿Qué sensación te genera que un ex compañero tuyo en Huracán, como es Eduardo Domínguez, hoy DT de Colón, te pida como refuerzo primero y ahora sea tu entrenador? -Es una situación rara, pero ya me dirigieron ex compañeros. Pensá que debuté en el 2002 y llevo 18 años seguidos jugando en Primera División. Al principio me generaba dudas llegar a Colón porque con Eduardo tenemos una amistad de muchos años y eso me tiraba un poco para atrás. Pero sabemos, los dos, diferenciar lo que es la amistad y lo que es el trabajo. Hasta ahora la llevamos de la mejor manera. -No debe ser fácil la relación pero con reglas claras todo funciona, ¿no? -Es que somos dos personas grandes. Es cierto que me generaba cierta duda que al tener una amistad...por ahí no nos íbamos a decir todas las cosas. Pero si Eduardo me dice lo que sea, me la tengo que bancar. Yo lo tuve antes de compañero en Huracán, pero no de técnico: en estas cuatro semanas de trabajo tengo las mejores referencias de él como entrenador en Colón. En su etapa como jugador, Eduardo ya se preparaba para ser entrenador y se veía venir que iba a ser técnico. Siempre quiso serlo -¿Qué impresión el club, la ciudad, el ambiente que rodea a Colón? -Me hicieron sentir muy cómodo, llevo poco tiempo pero la gente es muy apasionada. Hay dos clubes y a todos les interesa el fútbol; éso te lo hacen sentir en todos lados. Los dirigentes me hicieron sentir muy cómodo y me ayudaron un montón: me manejo con Horacio (Darrás) y con José (Vignatti). Vine por el hecho de estar cerca de la familia, por un amigo que me había llamado varias veces y también por lo que significa Colón. Tenés que leer El equipo anda bien y el DT no se olvida de lo que tiene afuera -Venís de un Gimnasia que impulsó varios pibes y llegás a Colón donde está Facundo Garcés a tu lado, Eric Meza más arriba y los chicos de ataque. ¿Cómo ves acá en Santa Fe la camada de inferiores que busca ganarse un lugar en Primera? -Colón tiene una camada muy buena y ya lo demostraron con un rendimiento muy bueno. Yo les digo a los más jóvenes que siempre hay que seguir mejorando siempre. Yo con 35 años aprendo todos los días, pero son chicos muy serios, muy trabajadores, con mucho presente y futuro. Además, si llegaron a un plantel profesional, por algo será. Estos juveniles son muy buenos, lo demostraron estos partidos que nos tocó jugar. Tienen todas las condiciones. -El otro día hablaba con "Pepe" Sand y me contaba su receta para jugar a los 40 años: comer sano, descansar, no tomar alcohol. Estás a muy poco de los 36 años: ¿la receta de Goltz es similar? -No hay secretos en este laburo: todo éso que nombraste y entrenar todos los días con el máximo de exigencia como si uno recién arrancara en la profesión. Lo sabemos todos al tema de la comida, de cumplir bien el sueño, hay que ser profesionales de forma correcta. Cuando sos más chico hay veces que no te cuidás y ésa es la clave para llegar a una edad con la capacidad de seguir jugando. El cuerpo es una máquina y hay que trabajarla. -¿Sos de "consumir" fútbol y mirar todo lo que pasan por tele? -Sí, porque es algo que me gusta. Pero antes era más obsesivo, por ejemplo anticiparme a los rivales y esas cosas. Ahora, cada cuerpo técnico te suministra toda la información del rival, desde el detalle más chico hasta el último más importante. Pero sí, me gusta ver los partidos. -¿Los jugadores de hoy miran menos fútbol que ustedes, los de antes? -Pasa que los chicos, como pasa con la vida misma y no sólo con el fútbol, tienen otras distracciones y entretenimientos para pasar el tiempo o los ratos libres; algo que nosotros no teníamos. Uno trata, como jugador y como padre de familia, de acomodarse y adaptarse. -Si bien falta mucho, porque es en la última fecha, seguramente los hinchas de Colón ya te hablaron del partido con Unión... -La gente ya mismo te recuerda el clásico y te mencionan la fecha 13. Al ser nada más que dos equipos en una ciudad, esa pasión se siente mucho más acá. Aparte estás en contacto todo el tiempo con la gente. Santa Fe es una ciudad muy futbolera. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

