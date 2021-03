Fotos inéditas: el "9" de Boca jugando en Recreo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Hizo un golazo en cancha de Gimnasia y salimos campeones", recuerda Lucas Muzzi, hoy presidente de Nobleza. "Con la plata del pase hicimos un gimnasio para los chicos y le pusimos el nombre de Luis Vázquez en agradecimiento", relata emocionado.

Sólo aquel dirigente que deja tiempo de su trabajo y se lo quita a su familia sabe lo que significa para un club de Liga (en este caso la Santafesina) recibir el 15 por ciento de 400.000 dólares. Es la historia de Luis Vázquez, el sorpresivo número "9" de Boca por el que apuesta Miguel Ángel Russo para este momento del equipo en el partido por la Copa Argentina. Con ese dinero, que es una "fortuna" para los números de clubes que se sostienen sólo con pasión, Nobleza de Recreo construyó un gimnasio y le puso de nombre "Luis Vázquez a modo de agradecimiento.

El chico, que hace poco volvió a su casa y le regaló al presidente Lucas Muzzi la casaca "38" de Boca Juniors, no se olvida de dónde salió, mucho antes de Patronato, de Boca y de las luces de Buenos Aires. "Con esa plata del pase, hicimos un gimnasio de pesas y musculación al que no le falta nada al lado del histórico playón. El gimnasio tiene toda la aparatología para entrenar (pesas, barras. etc.) pero además instalamos todos los elementos para poder recuperar a los chicos del club cuando se lesionan: camillas, elementos de kinesiología. Así, evitamos gastos para los chicos, con el tema de las órdenes y las autorizaciones. Este gimnasio tiene vestuarios completos para mujeres y hombres. Nosotros ahora soñamos con mejorar el viejo playón y sumar más disciplinas deportivas".

Nobleza recibió, por convenio, el 15 por ciento de 400.000 dólares, que es lo que informó Patronato de la venta a Boca. Pasa que primero le informaron a Nobleza que era por el total de la ficha, pero ahora surge que sólo se transfirió el 60 por ciento, por lo que a Nobleza de Recreo le sigue quedando el 15 por convenio de ese 40 por ciento que retiene Patronato. "Vamos a pedir en AFA que nos muestren el contrato", avisa el presidente Lucas Muzzi.

Y cierra con una anécdota: "Luis Vázquez no había cumplido 15 años y ya fue campeón con Nobleza, en el torneo de reservas de la Liga Santafesina. Ese día, en Ciudadela, hizo un golazo y dimos la vuelta olímpica con los chicos. Me acuerdo como si fuera hoy: le habíamos ganado la final al CADI y con ese golazo de Luis le ganamos la final a La Casita de Santa Rosa".