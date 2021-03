https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anunció el productor José Palazzo utilizó a través de su cuenta de Twitter. El anuncio coincide con el aniversario 21 de cuando el músico se arrojó desde la ventana de un noveno piso de un hotel mendocino a una piscina.

El productor José Palazzo utilizó su cuenta de Twitter para informar esta mañana que Charly García se encuentra grabando un nuevo disco, anuncio que coincide con el aniversario 21 de cuando el músico se arrojó desde la ventana de un noveno piso de un hotel mendocino a una piscina.





“Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo”, escribió Palazzo, fundador del festival Cosquín Rock.





La confirmación del próximo paso discográfico del artista rockero después de más de cuatro años (“Random” se publicó en febrero de 2017), coincidió con los 21 años del salto interminable de García desde un noveno piso a la pileta de natación.





El mentor de los grupos Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán y uno de los mayores músicos populares de Argentina, tuvo ese arrebato como desenlace de un desacuerdo con la policía local.

El origen del salto se había gestado la noche anterior. Tras un concierto del ciclo de recitales gratuitos “Argentina en Vivo” en el estadio Malvinas Argentinas, que mostró a un García convulsionado y acompañado por su amiga Mercedes Sosa, el músico vivió un incidente con una fan.





A raíz de ese suceso, el músico fue buscado por la policía y debió ir a la oficina judicial a declarar pero se exasperó cuando lo empezaron a pasear por diferentes dependencias y, fastidiado, le dijo a uno de los policías en el lugar: “Mirame las manos, yo soy Charly García". Y, por si quedaban dudas de que se trataba de una ofensa, insistió: "Yo no soy igual que vos, soy Charly".





"A la mañana siguiente, estábamos sentados en el balcón que daba a la pileta. Charly empieza a dar vueltas por la habitación, corriendo de un lado para el otro, hasta que agarró un muñeco inflable y lo tiró por la ventana. Nos dijo que era para medir el viento", recordó Fernando Szereszevsky –ladero del rockero por entonces- a Télam el año paso.





La singular experiencia tuvo su versión musical ya que unos meses después del salto, en octubre de 2000, en el lanzamiento del disco “Sinfonías para adolescentes”, que marcó la última vuelta de Sui Generis, se incluyó “Me tiré por vos” y “Noveno B”.

Con información de Télam