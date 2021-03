Por la falta de ingresos, cierra el comedor comunitario de Santa Rosa de Lima

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del espacio ubicado en Tucumán 4550. Se entregan alrededor de 90 raciones de alimentos por día. "Desde el Ministerio de Desarrollo Social hace dos meses no se hace el depósito para la vecinal", explicaron los trabajadores.

En la actualidad, son muchas las familias que para sobrevivir concurren a diario a los distintos comedores de la ciudad. La Asociación Vecinal del barrio Santa Rosa de Lima, se encuentra ubicada en Tucumán 4550, y es una institución que como tantas otras también está atravesando una continúa crisis económica que se ha ido profundizando durante la pandemia.

"Desde el Ministerio de Desarrollo Social hace dos meses no se hace el depósito para la vecinal. Ya no le podemos pedir más fiado al proveedor", explicó Brian Verón, integrante de la asociación vecinal. Sumado a ello, también, manifestó que vienen reclamando un incremento de la partida: "No nos aumentan desde noviembre del año 2018. Es una cosa que no se aguanta más, o sea no podemos seguir sosteniendo todo esto, son decisiones del gobierno, es decir, el tema del aumento, del pago también, que se demoran, que siempre pasa algo, todo esta muy difícil, para nosotros y para el comerciante que nos vende a nosotros", sostuvo.

Verón, explicó que ante el contexto de la pandemia por el coronavirus, el comedor comunitario se encuentra brindando entre 85 a 90 viandas por noche, todos los días de lunes a viernes. "Nos organizamos como podemos, con lo que tenemos, y también con las donaciones de los vecinos".

Lo cierto, es que ante la falta de ingresos, desde el comedor aseguran que peligra el plato de alimento para aquellas personas que concurren a diario al lugar. "Hoy lo estamos cortando porque no tenemos más recursos. Es irrisorio lo que nos dan por ración ( $ 22), es una vergüenza". Y agregó: "Nosotros somos uno de los únicos comedores que abre de noche, porque están los servicios de la escuela al mediodía, aunque ahora permanece cerrado, por lo cual mucha gente quedaría sin su plato de comida a la noche".