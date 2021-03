https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.03.2021 - Última actualización - 15:40

15:04

Los jugadores fueron oficializados por el Head Coach de la franquicia argentina, Ignacio Fernández Lobbe. Entre los elegidos no están ni Mayco Vivas ni Javier Ortega Desio.

Rugby Jaguares XV ya tiene su plantel para la Superliga Americana Los jugadores fueron oficializados por el Head Coach de la franquicia argentina, Ignacio Fernández Lobbe. Entre los elegidos no están ni Mayco Vivas ni Javier Ortega Desio. Los jugadores fueron oficializados por el Head Coach de la franquicia argentina, Ignacio Fernández Lobbe. Entre los elegidos no están ni Mayco Vivas ni Javier Ortega Desio.

Luego de cuatro semanas de entrenamiento en conjunto, Jaguares XV ya tiene a los treinta jugadores que disputarán la Superliga Americana de Rugby, certamen que comenzará el martes 16 de marzo, en Chile. Este miércoles, el Head Coach Ignacio Fernández Lobbe anunció la lista en una conferencia de prensa virtual desde Casa Pumas.



Entre los designados, hay seis jugadores que ya vistieron oficialmente la camiseta del seleccionado nacional: Sebastián Cancelliere, Lautaro Bavaro, Francisco Gorrissen, Felipe Ezcurra, Juan Pablo Zeiss y Santiago Chocobares. También hay cuatro que fueron convocados por Mario Ledesma para el último Tri Nations, pero no vieron acción: Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Rodrigo Fernández Criado y Tomás Albornoz, quien pese a no haber debutado también aportará la experiencia del Super Rugby, ya que disputó algunos partidos en Jaguares. El otro que jugó en la franquicia argentina y todavía no debutó en Los Pumas es Joel Sclavi.



De este modo, a la base de Argentina XV que ganó el Sudamericano 4 Naciones con un equipo de corta edad en noviembre se le sumará la jerarquía de jugadores de renombre internacional.



En la conferencia de prensa, el Head Coach también anunció que el capitán será Felipe Ezcurra y el subcapitán, Francisco Gorrissen. Jaguares XV continuará su preparación en Casa Pumas hasta el miércoles 10 y viajará el jueves 11 de marzo rumbo a Chile, el primer destino donde se disputará el certamen continental.

Conferencia oficial

De manera virtual para todos los medios del país fue que habló el Head Coach de Jaguares XV, Ignacio Fernández Lobbe. Lógicamente, de las primeras consultas recibidas fue acerca de los motivos por los cuaales no figuran entre los 30 convocados ni el rafaelino Mayco Vivas, ni tampoco el paranaense Javier Ortega Desio.

“Mayco Vivas estuvo entrenando con nosotros. Está con unas dolencias en el área cervical y el área médica me informó que no está al 100% y por eso no está en la lista”.

“Jaguares XV es un equipo de desarrollar y seguir formando jugadores. Javier [Ortega Desio] estuvo con nosotros en Uruguay, es un jugador muy experimentado, pero hoy preferimos seguir formando jugadores pensando en Los Pumas, donde hay mucha gente joven. Mi rol es tomar decisiones difíciles”.

“Venimos muy bien con la preparación. Nos vamos el 11 de marzo a Chile, así que venimos muy bien con el ánimo del equipo armado y conscientes de lo que vamos a jugar. Venimos trabajando en una armonía total”.

“La única presión que tenemos es poder mejorar entrenamiento a entrenamiento y volcar las ideas en cancha. Venimos mejorando, los jugadores intentan, a veces sale y a veces no. Nosotros siempre queremos ganar, pero priorizando el seguir mejorando y desarrollándonos”.



“Felipe Ezcurra participó en varios equipos conmigo. Es un jugador que reúne todas las cualidades que se necesitan para ser un capitán: liderazgo, sabe transmitir, estudia el juego, se compromete y es el primero en lo físico. Podría estar toda la tarde poniendo adjetivos”.



“Frankie Gorrissen fue subcapitán cuando jugamos la Currie Cup. Es un ejemplo en el gimnasio, en el estudio del juego, en cancha. Estoy muy contento con el grupo y con los líderes que tenemos”.



“Casa Pumas es el sueño de cualquier jugador cuando empieza a jugar a este deporte. Tenemos todo para seguir mejorando. Estoy muy contento con que lo hayamos hecho acá. Con respecto a los puntos altos, hay jugadores que me sorprendieron. Quizás no quedaron en la lista pero les aclaramos que su carrera no empieza ni termina en este equipo: que lo tomen como un desafío y no como una decepción. En el segundo semestre va a haber mucho movimiento de competencias así que tienen que estar preparados”.

“Los jugadores que no están en la lista de 30 van a seguir estando en las reservas en caso de que haya algún lesionado y podrán ser parte del torneo en caso de que ocurra. Los chicos siguen entrenándose en las academias y pueden jugar en sus clubes”.



“Todos los jugadores saben que son las reglas del juego. A veces te toca y a veces no. Me ha pasado como jugador. Y si no te toca, tenés que seguir redoblando. Lo que estamos intentado es seguir desarrollando jugadores, tenés que saber separar el lado emocional y saber los objetivos que estamos buscando. La relación sigue intacta con quienes no integran la lista, por eso digo que primero está la persona y después el jugador”.



“Joel Sclavi está mejor de lo que llegó y creo que eso fue su decisión y su cambiar de chip para ponerse a tono con el equipo. Está haciendo todo a la par del equipo y haciendo extras para estar bien físicamente. Sabemos que su potencial es el scrum, pero quiero jugadores que puedan jugar un rugby dinámico. Cuando esté bien también nos va a dar su potencia en el juego corto y de manos, pero para eso necesitamos que esté bien en lo físico”.

Los convocados

Tomás Albornoz, Lautaro Bavaro, Tomás Bernasconi, Martín Cancelliere, Sebastián Cancelliere, Teo Castiglioni, Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Tomás Cubilla, Juan Bautista Daireaux, Martín Elias, Felipe Ezcurra (c), Rodrigo Fernández Criado, Juan Martín González, Francisco Gorrissen, Federico Gutiérrez, Rafael Iriarte, Francisco Minervino, Franco Molina, Joaquín Oviedo, Gerónimo Prisciantelli, Ignacio Ruiz, Santiago Ruiz, Beltrán Salese, Joel Sclavi, Agustín Segura, Luciano Torres, Martín Vaca, Federico Wegrzyn, Juan Pablo Zeiss.