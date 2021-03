Mamografías: crecen consultas por "hinchazón" después de vacunarse contra el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Hospital General de Massachusetts advirtió una serie de casos relacionados con efectos secundarios de la vacunación y realizó una serie de recomendaciones a las pacientes

Cuando la Dra. Devon Quasha encontró un bulto en su seno izquierdo durante un autoexamen de rutina, la médico de atención primaria de Boston supo exactamente qué hacer. Inmediatamente programó una mamografía de diagnóstico y una ecografía en el Hospital General de Massachusetts, para principios de enero.

Luego, la vacuna Moderna estuvo disponible para los profesionales de la salud en la ciudad. Recibió su primera dosis de la vacuna contra el covid-19 aproximadamente una semana antes de su mamografía programada. Quasha no notó mucha reacción a la vacuna al principio, pero un par de días antes de su cita, le empezó a doler el brazo izquierdo.

Se desarrollaron bultos hinchados y sensibles debajo de la axila izquierda, junto con una gran hinchazón por encima de la clavícula, todas las áreas donde hay ganglios linfáticos, los filtros del cuerpo para los gérmenes. «Tienes ganglios linfáticos por encima y por debajo de la clavícula», dijo Quasha. «No quieres sentirlos. Fue aterrador cuando los sentí».

Los ganglios linfáticos contienen células inmunitarias que ayudan a combatir a los invasores. Es por eso que para Quasha tenía sentido que los nodos reaccionaran a la vacuna, creando anticuerpos, que es lo que se supone que debían hacer. Pero no podía estar segura. La hinchazón estaba solo en el lado izquierdo donde había recibido la inyección, el mismo lado que el bulto preocupante.

«Fue como un incendio forestal»

Después del ultrasonido, la radióloga de Quasha estaba preocupada. Le dijo a Quasha que consideraba que el bulto que había sentido en su seno tenía poca importancia, pero los ganglios linfáticos que aparecían como manchas blancas en su mamografía eran otra cuestión.

En tiempos no pandémicos, ese hallazgo haría sonar las alarmas, requiriendo la necesidad de una mayor investigación, incluso una biopsia inmediata. Sin embargo, Quasha acababa de recibir la vacuna. Después de hablar con ella, Quasha dijo que su médico decidió no hacer una biopsia en ese momento. En cambio, le dijo a Quasha que regresara para una ecografía de seguimiento en seis semanas.

Esta mamografía, tomada después de que una paciente recibió la vacuna contra el covid-19, muestra un ganglio linfático inflamado. Situaciones similares habían estado sucediendo en los centros de mamografías de todo el país. A medida que los radiólogos compararon notas con sus colegas, se empezó a correr la voz. «Todos empezamos a hablar de ello, y fue como un incendio forestal», dijo la Dra. Connie Lehman, jefa de Imágenes Mamarias en el Departamento de Radiología del Massachusetts General Hospital. «No puedo decirte cuántas mujeres muestran nódulos en las mamografías y muchos pensaron que no sería tan común», dijo Lehman, quien también es profesora de Radiología en la Escuela de Medicina de Harvard.

Historias de biopsias innecesarias impulsaron al comité de atención al paciente de la Sociedad de Imágenes de Seno (SBI) a publicar un aviso en enero: Pregunten a sus pacientes sobre su estado de covid-19 y registren la fecha y el brazo en que recibieron la vacuna. Consideren eso antes de programar automáticamente una biopsia.

«Queríamos defender que las mujeres no siempre necesitan una biopsia», dijo el Dr. Lars Grimm, profesor asociado de Radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke y uno de los autores del aviso del SBI. «Debido a que, a menudo, el valor predeterminado de si ves ganglios linfáticos inflamados en una paciente en realidad sería recomendar la realización de una biopsia». Lehman, del Hospital General de Massachusetts, estuvo de acuerdo. «Cuando escuches cascos, no pienses en cebras», dijo. «Si una mujer tiene una vacuna en el brazo del mismo lado y los ganglios linfáticos están inflamados, esta es una respuesta biológica normal. Es totalmente esperado. Simplemente no tiene sentido comenzar a obtener imágenes».

Eso no significa que las mujeres que desean estar seguras sobre su estado de cáncer no puedan someterse a una biopsia, enfatizó Grimm. «De hecho, hay algunas mujeres que quieren hacer una biopsia», dijo. “Puedes decirles: ‘Oye, creo que esto se debe a tu vacuna contra el covid, y estoy seguro de que se resolverá por sí solo en unas pocas semanas y estarás bien’. Pero quizá esa paciente te dice: ‘No me voy a sentir cómoda esperando, quiero saberlo ahora'».

Concéntrate en salvar vidas

Para Quasha, el conocimiento de que muchas mujeres estaban experimentando el mismo tipo de reacción a la vacuna fue un alivio de su preocupación. Después de una conversación con su médico, dijo que ya no necesita el examen de seguimiento. «Me tranquilizó mucho», dijo Quasha. «El punto aquí es que hay una serie de efectos secundarios de la vacuna que no son peligrosos, pero que a veces pueden aumentar la ansiedad del paciente».

En lugar de traer a las mujeres de regreso para una ecografía innecesaria, los centros de radiología deben centrarse en programar a las mujeres que se han perdido una mamografía o están atrasadas en hacérsela, dijo Lehman. «Necesitamos ocuparnos del gran porcentaje de mujeres que no se hicieron las pruebas de detección debido a los cierres por el covid», dijo. «Solo en el [Hospital] Mass General, no pudimos evaluar a 15.000 mujeres debido al covid, y todavía estamos tratando de que vuelvan a ingresar.

«Aquí no es donde necesito comenzar a hacer ecografías axilares, porque alguien tenía una vacuna y el nodo hinchado. Simplemente no se trata de ser práctico o pragmático o de anteponer las necesidades de nuestros pacientes», dijo. No es solo cáncer de mama, enfatizó Lehman. Los ganglios linfáticos en otras partes del cuerpo también están reaccionando a las vacunas covid-19, lo que hace que las personas con otras formas de cáncer puedan someterse a procedimientos innecesarios. «Ha habido algunos sustos falsos y algunas biopsias innecesarias porque la gente no pensó en preguntar, y asumen que el ganglio era el regreso del cáncer», dijo.

¿Qué hacer?

Para evitar preocupaciones innecesarias, el SBI recomienda que las mujeres programen cualquier examen de mama anual de rutina antes de recibir la vacuna contra el covid-19. Si una mujer ya ha recibido la vacuna, o está programada para hacerlo pronto, la sociedad sugiere esperar al menos de cuatro a seis semanas después de la segunda dosis antes de programar su cita.

En el Hospital General de Massachusetts, Lehman y su equipo han recomendado un paso más. Están evaluando a todas las mujeres independientemente del estado de la vacuna, pero les dicen a las que no tienen antecedentes de cáncer que los ganglios linfáticos inflamados que podrían estar conectados a una vacuna covid-19 es algo benigno, es decir, no canceroso. «Esto sigue las recomendaciones del Colegio Estadounidense de Radiología de que si se tiene una causa inflamatoria conocida puede decirse que es benigna», dijo Lehman, quien recientemente publicó un artículo sobre los procedimientos del hospital.

«Si su preocupación es una hinchazón o sensibilidad después de la vacuna en la axila, les sugerimos que esperen de cuatro a seis semanas, hablen con su médico y, si persiste, les pedimos que vengan para hacer una evaluación», dijo ella. Hagas lo que hagas, enfatizan los expertos, no te saltes la prueba de detección del cáncer de mama cuando se recomienda. Un estudio publicado el martes en la revista Radiology, que siguió a más de medio millón de mujeres, dejó claro el punto: las mujeres que se saltan incluso una mamografía programada antes de ser diagnosticadas con cáncer de mama tienen un riesgo significativamente mayor de morir.

De hecho, el riesgo de tener un cáncer de mama fatal dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico fue 50% menor para las mujeres que se sometieron a exámenes de detección de mama regulares, según el estudio.