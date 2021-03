https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.03.2021 - Última actualización - 16:12

16:09

Eliminatorias mundialistas

"No tenemos que dejar a los jugadores irse", advierte Klopp sobre las Eliminatorias

El entrenador alemán de Liverpool advirtió que no dejará que los jugadores viajen a sus países para disputar las Eliminatorias mundialistas de Qatar 2022

El entrenador alemán de Liverpool, Jürgen Klopp, advirtió este miércoles que no dejará que los jugadores viajen a sus países para disputar las Eliminatorias mundialistas de Qatar 2022 en medio de la pandemia del coronavirus.

"No tenemos que dejar a los jugadores irse y todos los clubes acordamos que no podemos dejar que se vayan y que luego hagan una cuarentena de 10 días", dijo Klopp en conferencia de prensa. Tenés que leer Conmebol solicitará intervención de FIFA para que clubes europeos cedan jugadores a las selecciones

Los jugadores brasileños Alisson Becker, Fabinho y Roberto Firmino, y el portugués Diogo Jota, en el caso de salir de Reino Unido deberán hacer cuarentena al regreso y en consecuencia se perderían al menos dos partidos con su club.

"Entiendo las diferentes necesidades de las federaciones, pero estamos en un momento en el que no se puede contentar a todo el mundo y a los jugadores los pagamos los clubes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser la prioridad", apuntó Klopp. De hecho, el rechazo de Klopp es el mismo que tiene la Federación inglesa y otras de Europa, como la alemana, que ponen en jaque la doble fecha de Eliminatoria en Sudamérica.

Tenés que leer Tapia y Scaloni se reunieron en la previa de la doble fecha de Eliminatorias "Estoy preocupado, sí, cuando alguien tiene que salir de la burbuja. Ha habido casos en la nuestra también, pero no desde hace tiempo y nunca se ha propagado. Hubo más casos la última vez que hubo un parón internacional, como en navidades. Es un verdadero reto", concluyó el DT en la previa del partido de mañana contra Chelsea, adelanto de la fecha 29. Con información de Télam