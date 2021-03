Facundo Campazzo fue elegido para el partido de novatos del All Star Game de la NBA

A pesar de no jugar en los últimos dos partidos de los Denver Nuggets por haber ingresado en el protocolo de seguridad de la NBA, Facundo Campazzo volvió a ser noticia. Esta vez porque fue elegido como uno de los 10 representantes del equipo que tiene a los mejores jugadores del resto del mundo para disputar el ya clásico encuentro contra el conjunto de los Estados Unidos durante el fin de semana del Juego de las Estrellas. “Estoy muy contento y orgulloso por la nominación. ¡Qué lástima que no se juegue!”, escribió el armador en su cuenta de Twitter.

🇦🇷Contento y orgulloso por esta nominación. Qué lástima que no se juegue!



🇺🇸So happy and proud of this selection. Such a pity that it can’t be played! https://t.co/4eZlwdnhsE