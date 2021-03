https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.03.2021

19:35

El ex intendente de Maipú será reemplazado por Eber Pérez, quien estaba en el cuarto lugar de la lista de candidatos.

Había asumido en 2019 Renunció el diputado por Mendoza del Frente de Todos Alejandro Bermejo por "razones personales"

El diputado nacional por Mendoza Alejandro Bermejo (Frente de Todos) anunció este miércoles que renunció a su banca "por razones estrictamente personales".

Lo confirmó a través de su cuenta en Twitter, donde hizo un repaso de su actividad en la Cámara de Diputados, y al respecto sostuvo que "fueron meses de arduo trabajo junto a mendocinas y mendocinos con quienes formulamos muchos de los proyectos presentados".

"Quiero comunicar al pueblo de Mendoza que a partir de hoy y por razones estrictamente personales, presento mí renuncia como Diputado de la Nación", tuiteó Bermejo, quien será reemplazado por Eber Pérez, quien estaba en el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales de 2019.

Agradezco a quienes confiaron en mí para esta tarea que me llena de orgullo. Ésta decisión no implica dejar de lado mis convicciones, las cuales siguen firmes para seguir militando con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo y la felicidad de las familias de Mza. — Alejandro Bermejo (@AleBermejoMza) March 3, 2021

Pérez, que ocupará la banca en virtud de la ley de Paridad de Género (ya que por corrimiento de lista le hubiera correspondido el cargo a la dirigente de la CTA Juana Carmona) es productor vitivinícola, hortícola y elaborador de vinos de Tunuyán. Está afiliado al PJ de Tucumán y es técnico agrario especializado en Enología.

En su mensaje de despedida, Bermejo agradeció "a quienes confiaron en mí para esta tarea que me llena de orgullo". "Esta decisión no implica dejar de lado mis convicciones, las cuales siguen firmes para seguir militando con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo y la felicidad de las familias de Mendoza", concluyó el ex intendente de Maipú.

Bermejo ocupaba la banca desde diciembre de 2019, cuando ingresó al Congreso por haber sido segundo en la nómina del Frente de Todos por Mendoza que encabezó la kirchnerista Marisa Uceda. Meses antes, Bermejo había perdido la interna frente a la senadora Anabel Fernández Sagasti para ser el candidato del Frente de Todos a la gobernación mendocina.

