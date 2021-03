Gallardo, tras su nominación: "El reconocimiento en general al entrenador se le da cuando el equipo lo representa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT de River, quien fue nominado por tercer año consecutivo, elogió a sus futbolistas por el nivel de los últimos años: "Sin los jugadores, uno no podría hacer nada".

Marcelo Gallardo está marcando una era en River. El Muñeco es reconocido a nivel local e internacional: ahora fue nominado por tercer año consecutivo para el premio al mejor DT de América. Sin embargo, el técnico prefiere destacar el trabajo de sus dirigidos en todo este tiempo.

"El reconocimiento en general al entrenador se le da cuando el equipo lo representa. El equipo es el que representa a uno y al hincha, y el que hace que sea valorado por los demás. El reconocimiento personal va último en la fila, me interesa ver cómo juega el equipo, sentir si puede destacarse como se ha destacado, si tiene la misma energía, misma ambición, si tenemos el espíritu para seguir y seguir", expresó el Muñeco en conferencia de prensa antes del duelo de mañana contra Racing, por la Supercopa Argentina, en Santiago del Estero.

"Eso, en realidad, uno lo transmite, pero sin los jugadores, un entrenador no podría hacer nada. Si no tenés la complicidad de los futbolistas para ir hacia adelante, que sean exigidos y lo acepten bien, no hay ninguna posibilidad", añadió Gallardo.

Por último, dejó en claro que desea que los refuerzos entiendan rápido ese mensaje, tal como lo hicieron los futbolistas que están en River hace un tiempo: "Tengo un grupo de jugadores que viene siendo exigido hace un tiempo, tirando del carro hacia adelante. Esperemos que los que se sumen se acoplen para seguir yendo para adelante".