Miércoles 03.03.2021

Tragedia vial Protesta en el barrio porteño de Mataderos por la muerte de un niño atropellado por un camión El niño fue arrollado por un camión que transportaba ganado. Vecinos denuncian que no es la primera vez que ocurren accidentes similares.

Un niño de cinco años murió después de ser atropellado este miércoles por un camión que transportaba ganado en el barrio porteño de Mataderos. Por el hecho, amigos y familiares de la víctima se manifestaron esta tarde en el lugar del accidente para exigir justicia.

Fuentes policiales informaron a Télam que el personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad fue alertado esta tarde por el arrollamiento ocurrido en el cruce de las avenidas Piedra Buena y Eva Perón, en el barrio de Mataderos.

Al arribar, los oficiales solicitaron la presencia del SAME porque el menor había sido atropellado por un camión ganadero, y se dispuso un cordón sanitario para su traslado hacia el Hospital Santojanni, donde el menor perdió la vida.

Efectivos policiales debieron desplegarse en el lugar del hecho para evitar que los vecinos tomen algún tipo de represalia contra el conductor del camión.

Tras conocerse la noticia, amigos y familiares del menor, que colgaban banderas y carteles con fotos del joven, protestaron en la esquina donde ocurrió el fatal hecho para reclamar justicia por la muerte del chico.

También denunciaron que en el lugar no funcionan los semáforos. “No es la primera vez que pasa algo así en esta esquina. No es la primera que pasa que no hay nadie mirando el cruce de los chicos. Es que no hay nadie vigilando el semáforo, cuando en esta zona tenemos jardines, centro de salud y colegios. Muchos chicos van y vienen todo el tiempo por acá y los semáforos no funcionan”, reclamó una vecina en diálogo con TN.

Y siguió: “Los policías no hacen nada. Acá, en esa misma esquina, tenemos una garita y no hacen nada. Necesitamos senderos seguros para nuestros chicos. Por otro lado, muchos de los colegios, los privados, tienen agentes de seguridad vial para los chicos. Queremos seguridad para todo acá”.

“Ahora funciona el semáforo, pero a la noche no anda ninguno. Es tierra de nadie. A veces al mediodía tampoco andan. Para parar el tránsito muchas veces tuve que poner el cuerpo yo. Eso se tiene que terminar. No puede ser que yo me tengo que poner en medio de la avenida para que crucen mis hijos y rezar para que ningún automovilista nos atropelle. Pedimos senderos seguros, queremos seguridad”, contó la mujer.

“No queremos otra mamá llorando por su hijo. Tengo dos nenes, uno de 2 y otro 5 de años, quiero que mis hijos estén seguros”, concluyó.