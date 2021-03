https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.03.2021 - Última actualización - 3:45

3:44

Un San Lorenzo complicadísimo

Dabove sigue con dudas y no definió nada el clásico contra Huracán

El plantel de San Lorenzo se entrenó de cara al clásico contra Huracán del sábado, como local, pero el técnico todavía no despejó las dudas que tiene para el armado del equipo.

Diego Dabove intentará "campear el temporal" en el Santo Crédito: Manuel Fabatía



Diego Dabove intentará "campear el temporal" en el Santo Crédito: Manuel Fabatía

Un San Lorenzo complicadísimo Dabove sigue con dudas y no definió nada el clásico contra Huracán El plantel de San Lorenzo se entrenó de cara al clásico contra Huracán del sábado, como local, pero el técnico todavía no despejó las dudas que tiene para el armado del equipo. El plantel de San Lorenzo se entrenó de cara al clásico contra Huracán del sábado, como local, pero el técnico todavía no despejó las dudas que tiene para el armado del equipo.

El "Ciclón" trabajó en la Ciudad Deportiva y recién sobre el final de la práctica el DT hizo un ejercicio de atacantes contra defensores, pero sin indicios de los probables titulares. Luego de la dura derrota del sábado ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 4-0 en el Nuevo Gasómetro, el cuerpo técnico analiza realizar, al menos, una variante por línea. En la defensa se debate la salida del juvenil Federico Gattoni para el ingreso de Alejandro Donatti. En el mediocampo se maneja la posibilidad del debut del colombiano Yeison Gordillo, quien se entrena con el plantel desde el pasado viernes. En tanto, en ofensiva, además de la continuidad como titular de Ángel Romero, la duda pasa por el centrodelantero, puesto en el que compiten Franco Troyanski, Alexander Díaz y Franco Di Santo. Tenés que leer Andrés Chávez se pierde el clásico con San Lorenzo por un desgarro Por otra parte, el volante Lucas Menossi retornará a Tigre, que milita en la Primera Nacional, a través de un préstamo hasta diciembre. Dabove no lo tiene en cuenta para su proyecto y el mediocampista buscará continuidad en el equipo de Victoria. San Lorenzo no pagó la totalidad de su pase a Tigre, valuado en dos millones de dólares y buscarán una solución a la brevedad. El clásico contra Huracán se jugará el sábado a las 21.30 con arbitraje de Facundo Tello. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa