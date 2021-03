Schwartzman debuta en el Argentina Open

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "peque" saldrá a la cancha por primera vez en el ATP 250 y se medirá ante Lukas Klein.

Diego Schwartzman, máximo favorito al título en el Argentina Open, se presentará este jueves ante el eslovaco Lukas Klein en el último partido de la jornada.



El "Peque" Schwartzman, actual número 9 del ranking ATP, alcanzó la final en el 2019, mientras que la última edición quedó eliminado en semifinales.

Otro argentino que saldrá a la cancha será Francisco Cerúndo que se medirá ante el francés Benot Paire.





Programación completa

Cancha central, a las 13:



Pablo Andújar (España) vs. Gianluca Mager (Italia)





A continuación:



Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Benot Paire (Francia)





No antes de las 18:



Jaume Munar (España) vs. Frances Tiafoe (EEUU)





No antes de las 20:



Diego Schwartzman (Argentina) vs. Lukas Klein (Eslovaquia)