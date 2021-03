La Delio Valdez despliega su abanico de colores y timbres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El viernes 5, a las 20, la orquesta de cumbia llega a El Óvalo en La Rural (Bulevar Pellegrini 3300, ciudad de Santa Fe). Sus integrantes recorrerán sus más de diez años de trayectoria. "Cada vez que volvemos a Santa Fe es más gente la que se copa y se nota que hay un público muy conocedor del ritmo", comentaron desde el grupo.

Este viernes 5, desde las 20, La Delio Valdez actuará en El Óvalo en La Rural. La orquesta de cumbia tiene previsto recorrer sus canciones más emblemáticas en el nuevo espacio ubicado en Bulevar Pellegrini 3300 de la capital provincial. A principios del año pasado, la Delio Valdez realizó una gira estival que incluyó shows en todo el país. Desde el comienzo de la pandemia, desarrolló acciones, sobre todo virtuales, para mantener el contacto con los seguidores. En noviembre, la orquesta brindó un show libre y colaborativo por el canal oficial de YouTube. En sintonía con el sello cooperativo que siempre cultivaron, el ingreso al show en streaming fue a voluntad. Este año, sigue generando espacios de encuentro y durante el verano los músicos recorrieron escenarios al aire libre, con protocolo y mucha música. En ese marco, llegan a la capital provincial. Y el clarinetista del grupo, Santiago Moldován, brindó detalles del show que brindarán, que incluirá una sorpresa relacionada con la cumbia santafesina. Valoró la posibilidad de actuar en una ciudad con tanta tradición en el género. Y adelantó que será un show que pasará por distintos momentos de la historia del grupo, desde los tiempos en que se decantaba más por los covers, hasta las más recientes canciones originales.

-¿Qué expectativas hay en la previa a tocar en Santa Fe, una ciudad que ama la cumbia y que tiene toda una historia dentro del género con grupos como Los Palmeras, Grupo Trinidad, Los Lirios y Grupo Cali entre otros?

-Empezamos a ir a Santa Fe hace algunos años y está bueno que cada vez que volvemos es más gente la que se copa y se nota que hay un público avezado, muy conocedor del ritmo. Es una plaza, en ese sentido, que nos hace sentir la exigencia. Pero es lindo, la gente es cálida. Y, sobre todo, nos da la posibilidad de poder intercambiar, de conocer colegas que son grosos en el género. Te puedo anticipar que en el Óvalo habrá una sorpresa linda, con un personaje muy importante de la cumbia santafesina.

Etapas que confluyen

-¿Qué repertorio tienen previsto para el Óvalo?

-La Delio hace un show extenso, de casi dos horas, donde vamos recorriendo música de todos nuestros discos. Vamos mechando lo que es la primera etapa de la banda, cuando hacíamos muchas versiones, con lo último que son las canciones originales de la Delio. La idea es ir pasando por todo eso. Hace poco, cuando se empezaron a abrir nuevamente los shows, le hicimos una buena revisada a la lista y trajimos de vuelta algunos clásicos que hace rato no estábamos tocando.

Diferentes climas

-Empezaron a realizar en las últimas semanas una serie de shows presenciales ¿Cuáles fueron las sensaciones del grupo, dado que ustedes trabajan con género que es esencialmente bailable y ahora tienen que disfrutar sin poder bailar de pie y cumpliendo los protocolos?

-Son un montón de sensaciones juntas, diferentes. Al principio fue mucha alegría poder volver a tocar y conectar con la gente. Todavía le vamos buscando la vuelta porque hay cosas que tienen que ver con el aforo, la cantidad de gente, que no terminan de cerrar para nosotros. Somos una banda de muchos integrantes, una cooperativa con muchos trabajadores. Estuvimos parados un año y medio y eso se siente. Por más que estamos haciendo algunas cosas, estamos muy lejos de lo que era nuestra realidad de trabajo. En términos de lo artístico, es un desafío. Tiene sus cosas lindas y originales. De repente te encontrás en los shows con que la gente tiene más espacio, no está tan apretada. Depende de los protocolos, en algunos lugares el público puede bailar, en otros no. Y lo que está bueno del show de la Delio es que, si bien es muy bailable, es muy escénico, con una puesta de luces donde tratamos de seguir una coreografía, hay diferentes climas que se van sucediendo, entra un cantante, sale otro cantante, viene una versión instrumental, toma protagonismo un instrumento. Entonces es como que todo el show te va llevando por un abanico de colores y de timbres que está bueno para ver tranquilo, sentado y disfrutarlo.

Merchandising

-En 2020, desde el comienzo de la pandemia, llevaron a cabo varias acciones públicas para mantener el contacto con sus seguidores y adaptarse a las nuevas realidades de la industria musical. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de todo ese trabajo?

-Creo que nos hizo terminar de aprender dos cosas que, si bien las veníamos haciendo de antes, las tuvimos que potenciar mucho. En la cooperativa de la Delio, por un lado, nos organizamos bien para armar lo que nosotros llamamos "el kiosco Valdez", que es toda una línea de merchandising y cosas que hacemos con la banda. Desde ropa hasta accesorios, que representaron un ingreso alternativo y una forma de colaborar con la banda. Por otro lado, fue tratar de darle una vuelta a lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Con potenciarlo. Generamos mucho material gratuito, que me parece que es lo que va con la esencia de la Delio. Que cualquiera pueda verlo y el que quiera y pueda, aporte. Creo que la pandemia nos puso duchos en eso.

Identidad

-Dentro de la formación de la banda, hay músicos que provienen de diferentes vertientes de la música y alguna vez señalaron que las influencias son enormemente diversas ¿Cómo impacta todo eso en la sonoridad de las canciones?

-Creo que ahí está la riqueza de la Delio. Cuando empezamos a tocar, veníamos todos de palos y formaciones distintas. Pero la música es un lenguaje común que nos permite encontrarnos. En la banda, todo el tiempo hay referencias a otros ritmos latinoamericanos, a músicas más modernas, a músicas más psicodélicas. Sobre todo desde que empezamos a hacer canciones nuestras, se abrió mucho el abanico y el universo de sonidos.

-Pudieron encontrar un sello para la banda.

-Creo que sí. Venimos tocando hace 12 años. Cuando empezamos tocábamos básicamente covers. Con un estilo muy propio, porque que eran versiones nuestras de cumbias colombianas, de cumbias peruanas, pero muy tocadas con el ADN argentino, con la formación de vientos bien nutrida. Hay mucho sacado del ska, mucho del reggae. Creo que el mismo proceso de hacer versiones y hacerlas a nuestro estilo decantó en encontrar una identidad propia, una forma de tocar que después apareció del todo cuando nos largamos a componer.

Ganas de festejar

-El año pasado tuvieron que festejar el cumpleaños en forma on line ¿Cómo imaginan la celebración de este año?

-En este contexto, es difícil planificar nada que no sea aquí cerquita, porque es todo bastante cambiante. Así que hemos decidido ir paso a paso. Lo que sí, todo el año pasado, encontramos una manera de trabajar, de armar canciones nuevas desde nuestras casas. Y ahora estamos terminando de grabar un disco nuevo. Nuestro deseo sería que en el próximo cumpleaños podamos tocar ese disco en vivo, para mostrar a la gente las canciones nuevas para que las tome, las haga suyas como siempre. Eso sería una fiesta. Pero hay que ir viendo mes a mes y semana a semana.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketway.com.ar y sus puntos de venta.