Tragedia en Salta: continúa la búsqueda de al menos 5 personas en el río Bermejo

Jueves 04.03.2021

8:11

Unas 20 personas intentaban cruzar a Bolivia en un gomón, entre ellos se encontraban dos niños, según los testimonios.

Un gomón con aproximadamente 20 personas a bordo, entre ellas un bebé de apenas un mes de vida, se pinchó en el caudaloso río Bermejo mientras intentaba cruzar para el lado boliviano de manera ilegal. Este miércoles pór la noche, se confirmó el hallazgo de un cuerpo por parte de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas; se trata de un hombre mayor de edad que aún no había sido identificado.

Lamentablemente habrían por lo menos cinco personas más desaparecidas que, según testimonios, fueron arrastradas por la corriente, entre ellas el bebé de un mes y otro pequeño también de brazos. Las condiciones climáticas y las precipitaciones que persisten dificultan sin dudas la búsqueda que se retomará en la mañana de hoy.

La terrible tragedia que conmovió a todo el país se produjo este miércoles, pasadas las 8 de la mañana, a un kilómetro y medio de la ciudad de Aguas Blancas, a la altura de la finca El Negro, donde se instaló la coordinación del operativo de rescate especial.

Cerca de 100 policías trabajan en el operativo de rescate. Foto: Gentileza

Rastrillaje

En la intensa búsqueda intervienen distintas áreas operativas de la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Orán y baqueanos de la zona. Los efectivos recorren las orillas del río a la altura de las fincas La Porra, El Negro, Cabrera y Carina. Trabaja también personal de la Patrulla Aérea.

"Todo es muy confuso, al ser una actividad ilícita hay muchas versiones que no quedan en claro porque es imposible tener una lista de los viajantes", admitieron desde la fuerza de seguridad.

De acuerdo a la última versión que manejaba la Policía provincial, el gomón partió del lado argentino, en inmediaciones del Puerto de Chalanas, pese a la notable crecida del río y el oleaje que no logró superar. La embarcación fue arrastrada por la corriente, luego de que sufriera una pinchadura debido a la palizada. Lo sucedido en la frontera no es ni más ni menos que la crónica de una tragedia anunciada.

Tras el lamentable hecho algunas personas que viajaban en el gomón brindaron testimonios. Una mujer comentó que entre los que viajaban había dos bebés. Y cuando le consultaron por el momento exacto de la pinchadura, comentó: "Yo me quedé arriba y no intenté saltar. Había un solo gomero que fue con nosotros. Cuando saltó la gente los remadores quedaron ahí mismo, solo uno siguió con nosotros".

Y luego sostuvo que "un hombre perdió a su hijo adolescente, pero luego le avisaron que ya estaba viniendo".

Más tarde, un hombre dio otro detalle estremecedor: "Vi cuando el padre tuvo que soltar a su hijo para salvar a su esposa. Ellos venían en el gomón. Vi como se desesperaban y él dijo que para salvarla a su esposa tuvo que soltarlo al bebé. No sé qué será la vida de ese bebé. Espero que puedan encontrar el cuerpo para darle sepultura", finalizó.

Desde la Asociación de Boteros Artesanales de Bolivia señaló que el gomón que transportaba al grupo de personas que fueron arrastradas por el río Bermejo sería de propietarios argentinos.

El dirigente boliviano Emilio Contreras aseguró que los boteros que trabajan en territorio boliviano decidieron replegarse, tras observar el incremento de niveles en el Bermejo.

"El bote que ha tenido el accidente trabaja en la parte argentina, son muchachos que no están dentro de la asociación, es gente que no tiene experiencia", dijo a radio Fides Bermejo. Según indicaron, hicieron llegar una nota a la capitanía de puerto para informar que no están operando y que "deslindan" responsabilidad por cualquier hecho.

"Nosotros no somos ilegales, tenemos nuestra personería, ya estamos más de 15 años trabajando, pasa que hay gente nueva que no conoce del río", señaló.

Lugar donde se desencadenó la tragedia.Foto: Gentileza

Antecedente

Diez días atrás, 15 personas habían sido evacuadas por personal de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas luego de que el gomón en el que intentaban cruzar de forma ilegal la frontera también se pinchara.

En aquella ocasión la gente fue arrastrada por la corriente, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni pérdidas humanas.

El paso ilegal en gomones precarios es una maniobra prácticamente habitual en la zona, que se potenció con la inhabilitación de las chalanas dispuesto como una de las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus.