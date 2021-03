Alerta en Guatemala: se intensifica la actividad del volcán Pacaya

El volcán Pacaya de Guatemala, cercano a la capital, que desde hace semanas genera intensas explosiones, registró el miércoles una mayor actividad, esta vez con el lanzamiento de material incandescente que puede caer en comunidades cercanas.

"El volcán Pacaya registrá un nivel de actividad muy alto y no se descarta que la erupción incremente", dijo a periodistas el vocero del Instituto de Vulcanología, Emilio Barillas.

"La principal amenaza que se presenta con esta erupción es la caída de 'balísticos', estos bloques de material volcánico incandescente" que pueden impactar en las personas de las comunidades cercanas, advirtió.

Estos materiales salen expulsados a una altura de 800 metros sobre el cráter, acompañados de una columna eruptiva de 5.500 metros sobre el nivel del mar, que puede complicar la visión del tránsito aéreo, detalló Vulcanología en un comunicado.

El coloso, de 2.552 metros de altura y situado a unos 25 km al sur de Ciudad de Guatemala, mantiene explosiones que lanzan esos residuos, además de la caída de ceniza que afecta a unas siete comunidades, detalló.

Además, continua un incremento en la longitud o el surgimiento de nuevos flujos de lava al rededor del cono volcánico, explicó el funcionario.

Barillas invocó a la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), a cargo de protección civil, implementar protocolos necesarios a unos 5 km del volcán por la caída del material incandescente.

