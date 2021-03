Misiones detectó pacientes reinfectados con coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La descubrimiento se produzco a través de testeos rápidos realizados en el Hospital Samic de la ciudad de Oberá.

Autoridades sanitarias de Misiones confirmaron que se detectaron varios casos de pacientes reinfectados de coronavirus a través de testeos rápidos realizados en el Hospital Samic de la ciudad de Oberá.

"Tuvimos un par de personas que fueron reinfectadas, en su momento se hicieron el hisopado por contacto estrecho con un positivo, sin presentar síntomas. Posteriormente desarrollaron síntomas, se volvieron a hisopar y dieron positivo", aseguró Héctor González, director del mencionado centro de salud.

En ese sentido, el médico comentó que "hay muchos casos similares, hay personas que desarrollan una inmunidad que podría ser por seis u ocho meses, no se sabe, y otras no la desarrollan por tanto tiempo y se pueden reinfectar", y aclaró que "por suerte fue en personas jóvenes, que no revistieron gravedad".

"Muchas personas creen que porque ya se infectaron una vez no volverán a tener el virus, y no es así. Por eso es fundamental que sigan los cuidados y de manera más rigurosa, los cuidados son para todos, parejo", indicó en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Télam.

En cuanto a los reinfectados, que aseguran que son tres, y en apenas un caso requirió internación, mientras que a los restantes se los mantuvo en aislamiento domiciliario y a diferencia del primer contagio, "ahora sí presentaron sintomatología", se informó.

