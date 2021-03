Estados Unidos: pagarán 500.000 dólares a un preso inocente que pasó 23 años en la cárcel

El estado de Misisipi pagará 500.000 dólares a Curtis Flowers, quien pasó 23 años en prisión por un crimen que no cometió.

Este martes, el juez federal George Mitchell ordenó conceder a Flowers esa compensación por su encarcelamiento injusto, que recibirá en pagos anuales de 50.000 dólares durante los próximos 10 años. La suma de la indemnización es el máximo permitido por las leyes estatales. El estado también pagará 50.000 dólares adicionales a su abogado.

"Me siento bien", afirmó Flowers, de 50 años, en comentarios para APM Reports. "Creo que debería haber sido más, pero me siento bien", agregó.

Buried deep in yesterday's settlement story, this tidbit:



At the end of the month, Curtis Flowers will marry his fiancée, who began a correspondence with him while he was in prison. https://t.co/s6TrIckXZ5 pic.twitter.com/UzbZuH4fLC